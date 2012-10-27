Яцуба вважає передчасним перехід Севастополя на «традиційне місцеве самоврядування»

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба вважає передчасним перехід на «традиційні структури місцевого самоврядування», що передбачають, насамперед, обрання міського голови прямим голосуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами В.Яцуби, такий варіант загрожує втратою визначеного Конституцією України спеціального статусу Севастополя і, як наслідок, погіршенням фінансового стану регіону.

В.Яцуба зазначив: «Коли ми чуємо перелік регіонів України і в кінці говорять: «міста Київ і Севастополь», то це не просто формулювання, а свідчення того, що рівень Севастополя - на рівні з містом Києвом. Якщо ж ми зараз внесемо зміни до Конституції України й приєднаємося до великої плеяди міст України з місцевим самоврядуванням, місто де-юре втратить спеціальний статус Севастополя».

Крім того, вважає В.Яцуба, дуже складно буде внести зміни до Конституції. «Оскільки якщо ми вноситимемо туди якісь преференції для Севастополя, то там сидять представники всіх регіонів, і знайдуться аргументи західних та інших областей, які постараються вплинути на цей процес», - пояснив він.

«Можливо, в майбутньому, коли розцвіте місто Севастополь, коли ми облаштуємо всі бухти, коли економіка міста буде сама себе забезпечувати, а 900 млн грн не приходитимуть із центрального бюджету (останніми роками бюджет міста приблизно на 2/3 формується за рахунок надходжень із держбюджету – УНІАН), тоді, дійсно, можна буде перейти на традиційну структуру місцевого самоврядування», - сказав голова МДА.

В.Яцуба підкреслив, що сьогодні місто має можливість безпосередньо звертатися до Міністерства фінансів, Держказначейства, «вибивати гроші на дороги та інші потреби».

Коли ж, за його словами, Севастополь стане одним із «таких, як усі» міст Криму, «звичайно ж, на території Криму ближчим (центральним органам влади – УНІАН) буде Сімферополь, а не міста, які знаходяться далі».

Тому «цей красивий фантик, красива цукерочка на практиці виявиться, загалом, погіршенням фінансового стану бюджету міста Севастополя», - сказав В.Яцуба.