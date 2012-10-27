Анонс на 28 жовтня

* У неділю, 28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину назад. Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

* 28 жовтня відбудуться вибори народних депутатів України, які вперше з 2002 року проводяться за змішаною системою - 225 народних депутатів обираються за партійними списками та 225 - в одномандатних виборчих округах.

Згідно із законодавством, виборчі дільниці працюватимуть у неділю з 8-ї години ранку до 20-ї години.

У виборах беруть участь 87 політичних партій, у тому числі 21 з них висунула 2 тис. 643 кандидатів за партійними списками, а 66 партій висунули своїх кандидатів у депутати лише у одномандатних виборчих округах.

У 225 одномандатних округах на депутатський мандат претендують 2 тис. 654 кандидата-мажоритарника, з яких 1 тис. 502 висунуті партіями та 1 тис. 152 кандидата балотуються до Верховної Ради шляхом самовисування.

Для проведення виборів в Україні створено 33 тис. 769 виборчих дільниць, у тому числі – 32 тис. 188 звичайних, 1465 - спеціальних та 116 - закордонних.

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