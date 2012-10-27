Азаров очікує, що деякі міністри перейдуть у парламент

Прем'єр-міністр України Микола Азаров очікує, що деякі міністри зі складу його уряду, які є кандидатами в народні депутати, після виборів перейдуть працювати у Верховну Раду.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Природно, після виборів цілком можливі такі зміни, але вони пов'язані, прямо скажемо, не з виборами, а з тим природним процесом, який відбудеться в результаті того, що деякі з наших міністрів перейдуть працювати, наприклад у Верховну Раду», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. З 18 членів Кабінету міністрів кандидатами у народні депутати є 8, серед яких міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко та міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, які балотуються в одномандатних округах.

Водночас кандидатами від Партії регіонів у багатомандатному виборчому окрузі є М.Азаров, віце-прем'єри: Борис Колесніков, Сергій Тігіпко, а також міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.