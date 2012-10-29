Вибори в Україні пройшли згідно з нормами демократії - міжнародні спостерігачі

Парламентські вибори в Україні пройшли згідно з нормами демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова наглядової місії Європейської академії зі спостереження за виборами Тієррі Маріяні.

«Країна була спокійна у день виборів, з одиничними випадками незначних організаційних технічних проблем», - сказав Т.Маріяні.

Також він відзначив, що в деяких випадках спостерігалися переповнені виборчі дільниці, що відображало щирий інтерес виборців.

«Про систематичні порушення заявлено не було», - підкреслив Т.Маріяні.

Т.Маріяні також відзначив поліпшення якості обробки Центральною виборчою комісією систематизованої інформації про виборців, вказавши на відсутність значних проблем з підтвердженням особи виборців.

«Процес підрахунку голосів, свідками якого ми були, був відкритим і прозорим, з коректним доступом і контролем представників опозиційних партій і спостерігачів», - сказав Т.Маріяні.