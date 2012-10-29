ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Україна як Стародавній Рим», у якому пише: моральний і фізичний стан людини позначається на якості її роботи. Саме з цієї причини багато з того, що виготовляється в Україні (машини, вугілля, листова сталь, продукти харчування тощо), - неконкурентоспроможне.

http://delo.ua/opinions/ukraina-kak-drevnij-rim-188200/

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Також «Дело» публікує матеріал «Чим більше ЦВК рахує голоси, тим упевненіше перемагає Партія регіонів», у якому подає результати обробки ЦВК 33,36% протоколів.

http://delo.ua/ukraine/chem-bolshe-cik-schitaet-golosa-tem-uverennej-pobezhdaet-partija-re-188428/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Імпорт покривають митом» пише: у Кабміні мають намір удвічі підвищити ставки мит на імпорт за 7400 товарними позиціями. Це не суперечить зобов'язанням України перед СОТ, оскільки підвищені ставки буде застосовано лише до країн, що не входять до цією організації. Таких держав лише 13, тому ефект від підвищення буде мізерним. Проте тепер митники, можливо, ретельніше з'ясовуватимуть країну походження товару, відзначають експерти.

http://kommersant.ua/doc/2055263

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Гривню тримають на прив'язі» пише: експерти чекали різкої девальвації національної валюти напередодні парламентських виборів, але їхні прогнози не справдилися. Щоб уникнути такого розвитку ситуації, в НБУ використовували всі можливі інструменти — від збільшення дефіциту гривні до погроз застосування санкцій. Банкіри не бачать причин подорожчання долара понад 8,2 грн і вважають, що нинішній тиждень визначить вектор руху курсу.

http://kommersant.ua/doc/2055250

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Видання «Сегодня» в публікації «Труханів острів розпродають за мільйони доларів» пише: за землю біля води просять до 2,5 млн дол. Пропонують будувати закриті клуби і ресторани.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Truhanov-ostrov-rasprodayut-za-milliony-dollarov.html

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Також «Сегодня» у публікації «На місце директора київського зоопарку шукають трудоголіка» пише: у мерії оголосили відкритий конкурс на посаду директора київського зоопарку і розповіли, яким вимогам повинен відповідати кандидат.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Na-mesto-direktora-kievskogo-zooparka-ishchut-trudogolika.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня: економіку «законсервовано» до виборів...» подає аналіз подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/ukr/detail/144882

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінімальна ціна за пляшку вина становитиме 110 рублів» пише: винарі надіслали у Росалкогольрегулювання пропозиції щодо мінімальних цін на «тихі» вина. Щодо вартості шампанського відомство вже виконало побажання ринку.

http://izvestia.ru/news/538517

(УНІАН)