Питання про можливі зміни у Кабміні обговорить політрада ПР – Колесніков

Питання про можливі зміни у складі уряду обговорюватиметься на засіданні політради Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання про можливі зміни у складі Кабінету міністрів у зв'язку з тим, що, за попередніми даними, деяких членів уряду, зокрема прем'єр-міністра України Миколу Азарова, обрано народними депутатами.

Б.Колесніков сказав, що «партія, яка перемогла, проведе політраду», на якій «обговорить сильні і слабкі сторони навіть не членів уряду, а тих питань, які вирішувалися більш менш успішно».

Б.Колесніков відмовився відповідати на питання про те, чи відбудеться відставка М.Азарова з посади прем'єр-міністра України, зазначивши, що йому некоректно відповідати на таке питання.

За словами віце-прем'єра, після оголошення остаточних результатів виборів буде дана «комплексна оцінка роботи уряду», і у зв'язку з цим будуть ухвалені рішення.