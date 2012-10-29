Ротації в Кабміні можливі, але останнє слово за Януковичем – експерт

Переформатування Кабінету міністрів і зміна його кадрового складу можливі, але вирішення цього питання залежатиме від позиції Президента України Віктора Януковича. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив заступник генерального директора – директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

«За нинішньою Конституцією, Кабмін складає повноваження не перед новообраним парламентом, а тільки у разі обрання нового президента. Тобто прямого зв'язку (між нинішніми виборами і зміною уряду – УНІАН) і правових підстав для того, щоб змінювати Кабінет міністрів, немає. Виходить, що це внутрішня справа влади, і вирішення питання залежатиме від позиції Президента, який має повноваження змінити уряд або окремих його членів», – наголосив експерт.

Він також звернув увагу, що доцільність такого рішення залежатиме від багатьох чинників. «Говорити щось важко до того, поки ми не побачили новий парламент, його керівництво. Крім того, багато що залежатиме від оцінки виборів з боку Заходу», – зауважив Ю.Якименко.

Водночас, за його словами, переформатування уряду можливе. «Переформатування уряду можливе, але, мабуть, це стане предметом внутрішньогрупових домовленостей влади. Є можливість скористатися виборами: мовляв, уряд набуде нових форм, туди ввійдуть нові люди, але поки що говорити про це досить складно», – відзначив експерт.

Він також закликав не переоцінювати факт приходу партії «Свобода» до парламенту і не чекати від цього зовнішньополітичних змін. «Я б не переоцінював факт приходу «Свободи» до парламенту, тому що радикалізм «Свободи» виявлятиметься у тому, що стосується захисту українських цінностей, ідентичності, мови», – сказав Ю.Якименко.

За його словами, результат голосування і проходження «Свободи» став відповіддю на радикалізацію використання того-таки мовного питання з боку Партії регіонів. Закон Колесниченка, за словами експерта, багато в чому сприяв тому, що ПР, з одного боку, повернула собі частину електорату, але з іншого – частина виборців вирішила проголосувати за «Свободу» в такій ситуації. «Зовнішньополітичних незручностей від «Свободи» я поки не бачу. Ця політична сила виступає частиною опозиційної коаліції, яка відстоює європейські цінності. І це багато в чому стане стримувальним чинником», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками обробки 50,67% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, які відбулися 28 жовтня, ПР набирає 35,02%, "Батьківщина" - 21,99%, КПУ - 14,89%, "УДАР" - 12,87% голосів, "Свобода" - 8,34%. При цьому «Свобода» випередила ПР за результатами голосування на виборчих дільницях за кордоном.