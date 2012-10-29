Питання зміни Азарова найближчим часом не порушуватиметься, стверджує Єфремов
15:00, 29 жовтня 2012Різне
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Найближчим часом питання про зміну голови уряду, яким є голова Партії регіонів Микола Азаров, не порушуватиметься.
Про це в коментарі УНІАН сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
«Як на мене, на початку комплектування Верховної Ради це питання порушуватися не буде. Це мої відчуття. А далі, час покаже», - сказав О.Єфремов.
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