Анонс на 29 жовтня

* Круглий стіл на тему: "Проблемні питання застосування змін у земельному законодавстві". В ході заходу суддями Вищого господарського суду України спільно із суддями місцевих та апеляційних господарських судів, а також за участю вчених і фахівців Державного агентства земельних ресурсів України планується у форматі дискусії обговорити питання застосування змін, які відбулися у законодавстві, при розгляді спорів, що виникають у земельних правовідносинах. Організатори: Вищий господарський суд України та проект ЮРЛІГА.

* Відбудеться брифінг на тему: «Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті МНС з ліквідації надзвичайних ситуацій». Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України; Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту управління рятувальними силами.

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