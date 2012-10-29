Політологи вважають, що імпічменту Януковичу не буде

Політолог Михайло Погребінський вважає, що імпічменту Віктору Януковичу не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав під час круглого столу в Києві.

За його словами, на сьогодні немає закону для здійснення процедури імпічменту. Він зазначив, що навіть якщо Верховна Рада України ухвалить закон, то для того щоб він «набув чинності, потрібно щоб Президент його підписав». «Звичайно, Президент закон не підпише, буде вето, а щоб подолати його потрібно 300 голосів. А 300 голосів в опозиції немає і ніколи не буде - ні в цьому, ні у всіх подальших парламентах», - вважає М.Погребінський.

Політолог В.Фесенко нагадав М.Погребінському вислів: «Ніколи не кажіть ніколи». Але при цьому визнав, що «в найближчій перспективі точно не буде» конституційної більшості в парламенті України в опозиції.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднана опозиція «Батьківщина» і партія «УДАР» виступали під час виборчої кампанії за введення процедури імпічменту чинного Президента України.