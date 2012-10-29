Анонс на 30 жовтня

* Круглий стіл на тему: «Роль репутації банку у формуванні довіри до банківської системи України». Організатори: «Агентство стратегічних рішень «Голуб і Шинкаренко» і видавництво «Економіка». Питання: Перша хвиля світової фінансової кризи розкрила всі слабкі місця в банківській системі України. Чи винесли банки уроки? Які основні загрози для фінансової стабільності банків? Хто і як управляє репутацією банків? В роботі візьмуть участь представники НБУ, НАБУ, банкіри, експерти інвестиційних компаній, ЗМІ.

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і першого заступника голови Державної реєстраційної служби України Інни Завальної. Тема: «Чи стане простіше купити нерухомість?». Питання: Що принципово зміниться з прийняттям 1 січня 2013 нових норм реєстрації угод з нерухомістю? Як зміниться роль БТІ в цьому процесі?

* В рамках відкриття Головного саміту торгової індустрії відбудеться прес-конференція на тему: "Торгова індустрія і економіка України. Інвестиції, робочі місця, рівень добробуту населення. Учасники: Олена Вдовенко, директор Арт Рітейл Груп (організатор Mall Expo в Україні); Марина Крестиніна , глава консалтингу та аналітики відділу послуг у сфері нерухомості «Ернст енд Янг» в Україні; Філіп Бертере, директор з нерухомості компанії «Іммошан Україна» (входить до групи Auchan); Максим Гаврюшин, комерційний директор компанії «Будхаус Груп» (девелопер в сегментах торговельної, офісної, готельної та заміської нерухомості); Максим Зарецький, керуючий партнер Групи компаній Sport Life; Олександр Лебедєв, комерційний директор компанії «Три О».

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