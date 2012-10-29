ТОП-10 (29 жовтня)

Державний борг України зріс до 62,028 млрд дол.

Україна за 9 місяців скоротила транзит російського газу на 19,7%

Україна скоротила транзит нафти до країн ЄС майже на 20%

Україна продовжує скорочувати імпорт газу з Росії

Україна в січні-вересні збільшила споживання вугілля на 6,8%

На українському ринку акцій рекордне зростання

Мінекономрозвитку визначив біржі для торгівлі вугіллям

АМКУ за 9 місяців наклав 687 млн ​​грн штрафів

МОЗ практично завершив процедуру держзакупівель 2012 року

«Газпром» і Сербія підписали остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

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Державний борг України зріс до 62,028 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2012 року становив 495,793 млрд грн, або 62,028 млрд дол., що на 0,8% більше показника на кінець серпня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів України, який є в УНІАН, збільшення суми державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті на 4,513 млрд грн минулого місяця відбулося в основному за рахунок випуску ОВДП.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у вересні ц.р. зріс на 2,3% – до 36,663 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – зріс на 1,3%, до 25,365 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України у вересні збільшилася на 0,3% - до 12,641 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,182 млрд дол., гарантований внутрішній — 1,502 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, державний борг України (без урахування суми гарантованого державою боргу) на 30 вересня 2012 року становив 394,415 млрд грн, або 49,345 млрд дол., що на 0,9% більше показника на кінець серпня 2012 року.

При цьому державний зовнішній борг України минулого місяця зріс на 3,1% - до 25,482 млрд дол., або 203,677 млрд грн, внутрішній державний борг скоротився на 1,3% - до 23,863 млрд дол., або 190,737 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.

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Україна за 9 місяців скоротила транзит російського газу на 19,7%

Україна в січні-вересні 2012 року скоротила транзит російського газу до 62,753 млрд куб. м, що на 19,7% менше від показника за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у вересні обсяг транзиту порівняно з вереснем 2011 року збільшився на 6,3% - до 6,589 млрд куб. м.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища газу.

Станом на початок жовтня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду нагромадила в підземних сховищах близько 20 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Україна скоротила транзит нафти до країн ЄС майже на 20%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччину, Угорщину, Чехію) через нафтопровідну систему України у січні-вересні 2012 року скоротився до 10,66 млн тонн, що на 19,6% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, зазначається у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у вересні транзит до цих європейських країн збільшився порівняно з вереснем 2011 року на 2,6% - до 1,307 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи у 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до складу структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Україна продовжує скорочувати імпорт газу з Росії

Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

При цьому, за даними Міненерговугілля, у вересні імпорт газу з РФ збільшився на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 3,11 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 8 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже усіх ТЕЦ на вугілля.

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Україна в січні-вересні збільшила споживання вугілля на 6,8%

Споживання вугілля в Україні в січні-вересні 2012 року збільшилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 6,8% - до 45,483 млн тонн, сказано у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Зокрема, споживання вугілля теплоелектростанціями за 9 місяців поточного року збільшилося на 3,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 24,27 млн тонн.

Споживання вугілля у вересні 2012 року в порівнянні з вереснем минулого року збільшилося на 5,5% - до 5,044 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України за дев'ять місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля на 5,3% - до 63,997 млн тонн з 60,772 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економію 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.

Президент України Віктор Янукович у травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні в поточному році повинен зрости до 85 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або на 6,693 млн тонн, у порівнянні з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.

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На українському ринку акцій рекордне зростання

На українському ринку акцій спостерігається рекордне зростання.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 16:00 понеділка індекс Української біржі (UX) підвищився на 7,44% - до 885,36 пункта. Загальний обсяг угод становив 69 млн грн, при цьому на фондовий ринок припало всього 14,7 млн грн. Серед лідерів підвищення акції "Азовсталі" (+11,65%), "Укрсоцбанку" (+10,86%), "Укрнафти" (+9,26%).

Водночас європейські фондові ринки сьогодні демонструють відмінну від українського ринку динаміку. Зокрема, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,30% - до 5789,04 пункта, німецький DAX знизився на 0,46% - до 7198,68 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,89% - до 3404,48 пункта .

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Мінекономрозвитку визначив біржі для торгівлі вугіллям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України визначило переможців конкурсу з відбору бірж для торгівлі вугіллям, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, переможцями конкурсу стали біржа «Перспектива-Коммодіті», «Українська енергетична біржа», «Українська універсальна біржа», «Київська агропромислова біржа», товарна біржа «Катеринославська», «Донецька товарна біржа», товарна біржа «INNEX» і «Контрактовий дім «МВБ».

«Товарні біржі, визнані переможцями конкурсу протягом трьох місяців з дати публікації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України інформації про результати конкурсу, проводять тестові електронні біржові торги з купівлі-продажу вугільної продукції», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що перелік товарних бірж, на яких здійснюватиметься торгівля вугільною продукцією, буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за результатами проведення тестових електронних біржових торгів вугільною продукцією.

Як раніше повідомляв УНІАН, критеріями для відбору бірж є зареєстрований і сплачений статутний капітал, технічні можливості торговельних систем і програмно-апаратних комплексів, досвід роботи біржі, розмір плати за послуги.

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1070-р від 26 жовтня 2011 року схвалив Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

У документі наголошується, що існуюча модель ринку реалізації вугілля через єдиного державного оператора держпідприємство «Вугілля України» зіграла позитивну роль на перехідному етапі, в даний час призводить до зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі у зв'язку з непрозорістю ціноутворення і регулювання збуту.

Водночас перехід до біржової моделі торгівлі найперше енергетичним вугіллям сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні та впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту та пропозиції.

Згідно з концепцією, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості встановлюватиме допустимі коридори коливання котирувань енергетичного вугілля за марочної приналежності, формуватиме кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також контролюватиме дотримання учасниками і біржею встановлених правил.

Згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр.., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президентові України, до кінця 2012 року планується ліквідувати ДП «Вугілля України».

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, виробленої на державних шахтах. У 2010 році підприємство поставило споживачам 16,4 млн тонн вугільної продукції (з них 15,9 млн тонн - енергетичне вугілля), або 65% від загального обсягу поставок державними шахтами.

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АМКУ за 9 місяців наклав 687 млн ​​грн штрафів

Обсяг штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України (АМКУ) на суб'єктів підприємництва - порушників конкуренційного законодавства, за 9 місяців 2012 року становить 686,8 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень АМКУ отримав понад 4 тис. заяв про порушення, за фактом яких були проведені розслідування. Економічний ефект від діяльності комітету становить 1 млрд грн.

За звітний період представники комітету взяли участь у 97 судових засіданнях. Крім того, фахівці відомства почали розслідування за новими напрямами, а саме: масштабне дослідження діяльності торговельних мереж, ринків риби і морепродуктів, відносин у сфері обороту товарів медичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2012 року АМКУ оштрафував порушників конкуренційного законодавства на суму 652 млн грн, що в 5 разів більше, ніж у січні-червні 2011 року. У першому півріччі 2012 року комітет виявив і усунув 2870 порушень, що на 76% більше, ніж у першому півріччі 2011 року. Серед них: 1195 монопольних зловживань, 277 антиконкурентних змов, 189 випадків недобросовісної конкуренції, зокрема неправдивої реклами, 535 антиконкурентних дій органів влади.

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МОЗ практично завершив процедуру держзакупівель 2012 року

Міністерство охорони здоров'я України практично завершило процедуру державних закупівель 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров'я України, станом на кінець жовтня 2012 року в Україні проведено процедури державних закупівель медичних препаратів на суму, що становить 96,2% загального обсягу держфінансування.

У відомстві підкреслили, що економія бюджетних коштів за результатами торгів становить близько 140 млн грн. Ці кошти спрямовані на здійснення додаткових закупівель за найбільш пріоритетними напрямками, передусім, вони спрямовані на додаткове придбання національного переліку життєво необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Зокрема, завдяки економії, за державною програмою «Дитяча онкогематологія» стало можливим збільшити охоплення пацієнтів за деякими препаратам з 27% до 35% від загальної потреби. Завдяки впровадженню чітких вимог до відбору препаратів, 80% дітей зі злоякісними новоутвореннями вдалося забезпечити спеціальним лікуванням, зазначили в МОЗ.

У відомстві вважають, що завдяки забезпеченню відкритості процесу держзакупівель і справедливому відношенню до всіх учасників ринку при розміщенні державних замовлень, в 2012 році, порівняно з минулими роками, значно зменшилась кількість скарг, поданих учасниками за тендерними процедурами в органи оскарження. Зокрема, якщо в 2010 році було подано 84 скарги, в 2011 році їх було всього 10, то в цьому році зафіксовано лише дві.

У МОЗ підкреслили, що відомство підтримує максимальне залучення вітчизняних виробників до участі в державних закупівлях і готове вживати відповідних заходів, в рамках законодавства, щодо закупівель якісних вітчизняних аналогів імпортованої продукції. Реалізація такої підтримки можлива лише за умови внесення відповідних змін до законодавства України, зокрема, у сфері державних закупівель. У відомстві підкреслили, що у 2012 році в тендерах за державними медичними програмами зросла частка національних виробників - 28,1% від загальної кількості учасників державних закупівель.

Ще одним нововведенням поточного року є впровадження механізму рамкових угод, поінформували в МОЗ, підкресливши, що, як доводить світовий досвід, використання механізму закупівель з рамковою угодою дозволяє досягти оптимального рівня цін на певні групи товарів і послуг, зменшити тривалість проведення процедур закупівель і зробити їх більш зручними та ефективними.

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«Газпром» і Сербія підписали остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

Москва. Російський «Газпром» і Сербія підписали остаточне інвестиційне рішення щодо газопроводу «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочого візиту начальника департаменту з управління проектами Леоніда Чугунова до Республіки Сербія.

«В рамках візиту відбулися загальні збори акціонерів спільної проектної компанії «Газпрому» і «Сербіягаз» South Stream Serbia AG, на якому було прийнято позитивне остаточне інвестиційне рішення за проектом «Південний потік», - йдеться у повідомленні.

Л.Чугунов наголосив, що перехід на інвестиційну стадію на сербській ділянці – першій серед усіх інших – дасть нові можливості для зростання національної економіки і забезпечить довгострокову вигоду від участі в проекті.

«Тільки за попередніми оцінками, реалізація «Південного потоку» створить у Сербії приблизно 2200 робочих місць і залучить до 1,5 млрд євро прямих інвестицій», - сказав він.

Генеральний директор ДП «Сербіягаз» Душан Баятовіч повідомив, що Сербія є першою країною «Південного потоку», яка прийняла остаточне інвестиційне рішення.

За його словами, проект реалізується відповідно до графіка і за цілковитої підтримці з боку уряду.

«Найближчим часом ми будемо готові розпочати підготовчі роботи для ділянки «Південного потоку» на території Сербії. Очевидно, що «Південний потік» є проектом національного інтересу, і ми працюємо над ухваленням спеціального закону, пов'язаного з проектом», - сказав Д. Баятовіч.

Довідка УНІАН. Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз».

У 2011 році «Газпром» поставив до Сербії 1,4 млрд куб. м природного газу.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізовує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією були підписані міжурядові угоди.

У січні 2008 року між Росією і Сербією було підписано комплексну Міжурядову угоду за проектом «Південний потік» і проектом ПСГ «Банатський Двір».

У листопаді 2009 року була зареєстрована спільна проектна компанія South Stream Serbia AG. Частка ВАТ «Газпром» у компанії становить 51%, ДП «Сербіягаз» — 49%.

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