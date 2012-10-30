Держдепартамент США занепокоєний проведенням виборів в Україні - "крок назад"

Держдепартамент США заявив про занепокоєність тим, як були проведені парламентські вибори в Україні.

Як повідомляє «Голос Америки», в заяві, яку представник Держдепартаменту Марк Тонер оприлюднив у понеділок, 29 жовтня, йдеться про те, що недільні парламентські вибори в Україні «були кроком назад від того прогресу, який спостерігався під попередніх парламентських виборів і виборів президента в 2010 році, які ознаменували важливий крок, зроблений Україною у напрямку до демократії».

«Ми розділяємо занепокоєння, озвучене у попередньому звіті Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту і Парламентської асамблеї НАТО», – відзначив М.Тонер.

Представник Держдепартаменту повідомив, що занепокоєння у даному контексті, зокрема, викликають «використання урядових ресурсів для того, щоб підтримати близьких владі кандидатів, втручання у можливість ЗМІ діставати доступ до інформації і переслідування опозиційних кандидатів».

«Незважаючи на те, що день виборів пройшов у цілому мирно, – продовжив М.Тонер, – і за процесом стежила велика кількість місцевих і міжнародних спостерігачів, ми занепокоєні повідомленнями про підтасовування і фальсифікації під час голосування, невідповідністю попередніх даних ЦВК і паралельного підрахунку голосів, а також рішенням Центральної виборчої комісії не оприлюднювати результати з виборчих дільниць».

«Ми також хочемо повторити: ми глибоко занепокоєні політично мотивованими вироками опозиційним лідерам, включаючи колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, що не дали їм можливості взяти участь у минулих виборах», – заявив М.Тонер.

Держдепартамент США ще раз закликав уряд України «припинити вибіркове переслідування політичних опонентів».

«США продовжуватимуть підтримувати прагнення українського народу до життя в процвітаючій, демократичній Україні. Ми висловлюємо жаль з приводу того, що ці вибори не просунули Україну до досягнення цієї мети, проте ми залишаємося віддані роботі з Україною з метою вдосконалення демократичних інститутів, зміцнення верховенства закону і просування необхідних економічних реформ», – резюмував М.Тонер.