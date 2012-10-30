Курс НБУ на 30.10.12
09:29, 30 жовтня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 30.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 29 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1030.9371 (на 29 жовтня - 1031.7364) 10 RUR - 2.5425 (на 29 жовтня - 2.5392)
Офіційний курс НБУ на 30.10.12
100 USD США - 799.3000 (на 29 жовтня - 799.3000)
100 EUR - 1030.9371 (на 29 жовтня - 1031.7364)
10 RUR - 2.5425 (на 29 жовтня - 2.5392)
Облікові курси банківських металів на 30.10.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 136840.16 (на 29 жовтня - 136200.72)
961 XAG 10 Срібло - 2543.37 (на 29 жовтня - 2531.38)
962 XPT 10 Платина - 123491.85 (на 29 жовтня - 123971.43)
964 XPD 10 Паладій - 47558.35 (на 29 жовтня - 48437.58)
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