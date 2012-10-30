ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Європейські і канадські спостерігачі показали владі України жовту картку», в якому пише: представники місії спостерігачів ОБСЄ і Canadem представили перші попередні звіти за підсумками голосування. Основна їх суть – в Україні помічено системні помилки і потрібно серйозно демократизувати систему в країні.

http://delo.ua/ukraine/evropejskie-i-kanadskie-nabljudateli-pokazali-vlastjam-ukrainy-zhel-188558/

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Також «Дело» публікує матеріал «Бензин після виборів не подорожчав», у якому пише: середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 29 жовтня не змінилася в порівнянні з 26 жовтня і становить 11,08 гривні за літр.

http://delo.ua/business/benzin-posle-vyborov-ne-podorozhal-188512/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Конфлікт роздувають газом» пише: Росія ставить Україні черговий ультиматум, який стосується співпраці у газовій сфері. Посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що консорціум на базі української ГТС не може бути створений через участь нашої держави в Енергетичному співтоваристві (ЕС). У Міненерго називають ці вимоги шантажем, проте, обіцяють не імплементувати частину норм ЄС, що неодмінно призведе до санкцій з боку організації, впевнені експерти.

http://kommersant.ua/doc/2056187

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Економія преміум-класу» пише: економити на пальному в Україні почали навіть власники автомобілів преміум-класу. Стрімке зростання цін на бензин останніми роками призвело до збільшення попиту на дизельні моделі і авто з меншим об'ємом двигуна. Виробники цього сегменту виводять на ринок моделі з нижчою витратою пального при збереженні і навіть збільшенні їх потужності. Дизельне пальне зростає в ціні повільніше, ніж бензин, тому експерти чекають подальшого збільшення продажів цих авто.

http://kommersant.ua/doc/2056124

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Видання «Сегодня» в публікації «Україна зобов'язується забезпечити громадян необхідними продуктами» пише: кожен дорослий житель країни повинен щодня з'їдати продуктів не менш ніж на 2500 кілокалорій, навіть маючи мінімальний дохід, а держава зобов'язується це оплатити – така суть законопроекту «Про продбезпеку України», поданого Кабміном.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-obyazuetsya-obespechit-grazhdan-neobhodimymi-produktami.html

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Також «Сегодня» в публікації «Жителі Донбасу налякані закритими обмінниками, «Свободою» в Раді і ламають голови, з ким об'єднається ПР» пише: закриті обмінники навели жителів регіону на сумні роздуми. Але банкіри кажуть, що вибори відбулися і вони вирішили просто почекати, на якийсь час припинивши операції купівлі-продажу валюти.

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/ZHiteli-Donbassa-napugany-zakrytymi-obmennikami-Svobodoy-v-Rade-i-gadayut-s-kem-obedinitsya-PR.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Туристичний ринок України змінює «своїх» на «чужих» пише: туроператори вирішили перейняти досвід радянських учених – повернути ріки назад. Вони націлилися відродити в Україні в'їзний туризм, оскільки платоспроможність українців тане. Та чи залишиться врешті на внутрішньому ринку хоч щось для «своїх»...

http://economics.unian.net/ukr/detail/145055

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Президент оголосив війну пістолетам-переробкам» пише: у Росії змінять матеріали газових пістолетів і травматики, щоб вони більше ніколи не стали бойовими.

http://izvestia.ru/news/538562

(УНІАН)