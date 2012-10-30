Росія і Білорусь сподіваються на поглиблення відносин з Україною

Керівники МЗС Білорусі і Росії сподіваються на розвиток відносин з Україною після парламентських виборів.

Як повідомляє РІА «Новости», про це вони сказали в Мінську, де міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває з робочим візитом.

"Ми поважаємо вибір українських громадян і сподіваємося на поглиблення нашої взаємодії на користь російського, білоруського і українського народів", - заявив С.Лавров

У свою чергу, глава МЗС Білорусі Володимир Макей відзначив, що білоруська сторона сподівається на "спадкоємність у зовнішній політиці України стосовно Білорусі".

"Ми вважаємо, що вибори в Україні є внутрішньою справою українського народу", - сказав В.Макей.

Він також підкреслив, що білоруська сторона підтримує оцінку місії СНД щодо українських виборів.

"Вибори були вільними, відкритими, відповідали законодавству України. Підрахунок голосів на тих дільницях, на яких були наші спостерігачі (від СНД), здійснювався відкрито і прозоро", - сказав глава місії спостерігачів СНД, перший заступник голови Виконкому Співдружності Володимир Гаркун.

За його словами, понад 270 спостерігачів від СНД фіксували порушення, але ці факти "носили несистемний характер і не могли вплинути на результати виборів".