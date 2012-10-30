Анонс на 31 жовтня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка і міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка, а також міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Кишинів - Єреван - Баку - Астана на тему: "Перспективи інтеграційних процесів на пострадянському просторі". Учасники в Москві: завідувач сектору економічного розвитку пострадянських держав Центру пострадянських досліджень ОМЕПІ Інституту економіки РАН Е.Кузьміна; доктор політ. наук Сергій Жильцов. У Єревані: директор вірменської філії Інституту країн СНД, політолог А.Маркаров. У Кишиневі: директор Центру стратегічних досліджень і реформ Молдови Г.Шаларь; керівник проекту "Євразійський фонд розвитку Молдови" О.Бегуненко. В Астані: директор Інституту парламентаризму Народно-демократичної партії "Нур Отан" Б.Байкадамов. У Києві: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера О.Устенко. У Баку: професор Західного університету Ф.Садихов; незалежний політолог Р.Агаєв.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нова послуга аутсорсингу білінгу для великих і середніх реєстраторів доменних імен", присвячена презентації нової послуги аутсорсингу системи взаєморозрахунків і документообігу для реєстраторів доменних імен від компанії «Інтернет Інвест». Послуга полягає в повному аутсорсингу білінгової системи реєстратора, при якому «Інтернет Інвест» повністю бере на себе всі взаєморозрахунки і документообіг з клієнтами, тоді як компанія-реєстратор зосереджена на обслуговуванні клієнтів. Учасники: президент компанії «Інтернет Інвест» Олександр Ольшанський, директор компанії «Інтернет Інвест» Павло Блоцький, директор з розвитку компанії DNS.ua Петро Власенко та заступник директора компанії DNS.ua Олена Лобас (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться семінар-консультація «Іноземний досвід регулювання нових (конвергентних) аудіовізуальних ЗМІ». Мета заходу, який проводить Координатор проектів ОБСЄ в Україні за запитом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - презентувати і обговорити міжнародний досвід у сфері регулювання конвергентних аудіовізуальних ЗМІ та перспектив застосування цього досвіду в Україні. Семінар пройде за підтримки Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуньї Міятович, яка направила для участі в ньому міжнародного експерта в сфері регулювання аудіовізуальних медіа Крістіана Меллера. В ході семінару українські медіа-експерти Діана Проценко та Дмитро Тупчієнко представлять аналітичний звіт про практику регулювання аудіовізуальних ЗМІ в країнах регіону ОБСЄ. Зокрема, мова піде про принципи і підходи у визначенні та класифікації нових медіа, про цілі регуляторної політики, інструментарій, вживаний для нагляду за дотриманням законодавства.

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