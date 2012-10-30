ТОП-10 (30 жовтня)

Зростання ВВП України сповільнилося до 1,5%

Standard & Poor's розмістила рейтинг Києва «B-» на перегляд з негативним прогнозом

Росспоживнагляд забракував 15 партій українського сиру

Україна просить у Китаю квоти на поставку кукурудзи

«Газпром» домовляється про поставки газу до Китаю і Південної Кореї

Росіяни продовжують моніторити ринок сланцевого газу в світі

Дефіцит держбюджету збільшився втричі

Набуває чинності закон про збільшення бюджету вугільної галузі на 1,5 млрд грн

Мінфін залучив до держбюджету 1,106 млрд грн від продажу ОВДП

Кабмін скасував розрахунки векселями при імпорті без ввезення товару до країни

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Зростання ВВП України сповільнилося до 1,5%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у січні-вересні 2012 року сповільнилося до 1,5%, проти показника аналогічного періоду 2011 року, зазначається у підготовленій Департаментом економічного аналізу і прогнозування Національного банку України аналітичній записці «Оцінка економічного стану, вересень 2012», розміщеній на сайті НБУ.

У документі наголошується, що підвищення соціальних стандартів населення сприяло підтримці високих темпів зростання реальних заробітних плат, що, у свою чергу, забезпечило збереження високого рівня внутрішнього попиту. Так, зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень становило 16% порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшення обсягу наданих послуг за січень-серпень — 11,2%.

Також зазначається, що поступове відновлення економічної активності у світі сприяло уповільненню падіння індексу світових товарних ринків CRB останні чотири місяці, що позитивно вплинуло на показники металургійного виробництва. Падіння обсягів виробництва сповільнилося з 12,5% у серпні у річному вимірюванні до 9,4% у вересні, а за вирахуванням сезонного чинника зростання у вересні становило близько 1%.

Як повідомляє Нацбанк, у вересні також спостерігалося уповільнення падіння обсягів будівельних робіт до 15% з 16,3% у серпні в річному вимірюванні, зокрема відбулося зростання обсягів робіт з підготовки будівельних ділянок більш, ніж на 10% у річному вимірюванні, що свідчить про поступове відновлення активності галузі.

Водночас НБУ відзначає, що введення з 1 вересня Російською Федерацією утилізаційного збору на автомобілі, що імпортуються, зумовило зменшення обсягів машинобудування на 20,1% у річному вимірюванні, зокрема, виробництва легкових автомобілів на 36,3%.

Саме цей чинник, як вважають у НБУ, визначив зниження обсягів промислового виробництва у вересні на 7% у річному вимірюванні, а за 9 місяців - на 1,2% порівняно з відповідним періодом минулого року.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу і прогнозування, саме через негативну динаміку в машинобудуванні зростання ВВП за 9 місяців трохи сповільнилося і становило трохи менше 1,5% порівняно з відповідним періодом минулого року» - зазначається в аналітичній записці Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, у 2013 році – 3,2%.

Світовий банк 19 липня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 2,5% до 2%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

За оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року становило 3%, у I кварталі - 2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Зростання ВВП України у III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

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Standard & Poor's розмістила рейтинг Києва «B-» на перегляд з негативним прогнозом

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's перемістила довгостроковий кредитний рейтинг міста Київ «B-» до списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з негативним прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні Standard & Poor's, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, переміщення рейтингу Києва до списку CreditWatch зумовлене тривалішою, ніж очікувалося раніше, реалізацією планів міста з рефінансування єврооблігацій на суму 250 млн дол. терміном погашення 26 листопада 2012 р. за допомогою розміщення на внутрішньому ринку облігацій обсягом 3,5 млрд грн (440 млн дол.).

Як зазначає S&P, станом на 26 жовтня 2012 р. було залучено лише 0,5 млрд грн, які були спрямовані на виплати по одному з банківських кредитів (0,75 млрд грн). «Враховуючи відсутність альтернативних планів погашення боргу, ми вважаємо, що місту може потребуватися підтримка з боку центрального уряду у вигляді розміщення державними банками частини облігацій, що залишилася, на суму 3 млрд грн та/або прямої фінансової підтримки з державного бюджету», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що Standard & Poor's передбачає вивести рейтинг Києва зі списку CreditWatch в найближчі кілька тижнів.

Як відзначає S&P, подальші рейтингові дії щодо міста залежатимуть від реалізації його планів з рефінансування боргу.

«Ми можемо зробити негативну рейтингову дію, якщо до середини листопада місту не вдасться забезпечити необхідне фінансування. Якщо Київ залучить кошти, достатні для виплати боргу за єврооблігаціями, ми підтвердимо його поточний рейтинг», - говорять у Standard & Poor's.

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Росспоживнагляд забракував 15 партій українського сиру

Росспоживнагляд визнав 3 партії сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир» і 12 партій сиру виробництва ТОВ «Гадячсир» не відповідними вимогам Федерального закону від 12.06.2008 №88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

Підкреслюється, що Росспоживнагляд продовжує контроль за якістю сирів українських виробників, що надходять на територію Російської Федерації.

Зокрема, до лабораторії «Центр гігієни та епідеміології в місті Москва» Росспоживнагляду надійшло 714 зразків сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Пирятинський Сирзавод», ПАТ «Дубномолоко» і ТОВ «Лозівський молочний завод», з яких повністю досліджено 665 зразків продукції.

В результаті, на 2 партії сирів виробництва ТОВ «Лозівський молочний завод» видано експертні висновки про їх відповідність Федеральному закону від 12.06.2008 №88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію», цю продукцію допущено до реалізації населенню.

Водночас, на 15 партій сиру видано експертні висновки про їх невідповідність вимогам цього закону.

Також у Росспоживнагляді зазначають, що українські лабораторії не мають акредитації, необхідної для самостійного дослідження сирів, що поставляються на ринок Росії.

«До цього часу не досягнуто домовленість із Міністерством економічного розвитку та торгівлі України про проведення дослідження сирів українськими лабораторіями у зв'язку з відсутністю необхідної акредитації, що дозволяє визнавати їх технічну компетентність», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Росспоживнагляд дозволив п'яти українським лабораторіям проводити дослідження молочної продукції для експорту до Російської Федерації.

Повідомляється, що проведено документарну оцінку акредитованих українських лабораторій: Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (Київ), Науково-дослідний центр випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» (Київ), Центр випробувань харчової продукції та продовольчої сировини ДП «Черкасистандартметрологія» (Черкаси), Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Полтавській області (Полтавська область), Державний Науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державного комітету ветеринарної медицини України (Київ).

Зазначається, що зазначені лабораторії акредитовані на проведення досліджень молочної продукції й мають достатнє оснащення приладами, кваліфікованих фахівців. Ці лабораторії можуть проводити дослідження за оцінкою безпеки і фальсифікації сирів. На перших етапах поставок до Російської Федерації українських сирів проводитимуться порівнювальні випробування й оцінка отриманих результатів.

При цьому в Росспоживнагляді уточнили, що лабораторія Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (Київ) не надала документи з акредитації.

Нагадаємо, домовленість про проведення українськими лабораторіями перевірок якості молочної продукції, яка поставляється до РФ, було досягнуто в квітні в ході переговорів міністра економічного розвитку та торгівлі України Петра Порошенка і керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка. П.Порошенко підкреслив, що сертифікати, що видаються такими лабораторіями, визнаватимуться російською стороною. Також встановлено перелік критеріїв, за якими здійснюватиметься перевірка сирів.

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України в червні направила список із шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії. На сьогодні кожна партія продукції, вироблена на українських молочних підприємствах, перед тим, як експортуватися до РФ, проходить дослідження в лабораторіях РФ, які видають дозвіл на експорт.

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Україна просить у Китаю квоти на поставку кукурудзи

Україна направила до Китаю заявку про надання українським компаніям квот на поставки кукурудзи наступного року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Міністерство аграрної політики і продовольства направило до Міністерства торгівлі Китаю заявку, щоб воно розглянуло можливість надання нам квот на поставки кукурудзи наступного року», - цитує прес-служба міністра Миколи Присяжнюка.

Згідно з інформацією Мінагропроду, найближчим часом буде підписано угоду з Китаєм про фітосанітарні вимоги для поставок цієї культури.

За словами М.Присяжнюка, китайський ринок для України перспективний у сегменті продовольства і сільськогосподарської продукції. Крім кукурудзи Україна планує вивести на китайський ринок сою і ріпак.

У міністерстві нагадали, що 17-20 жовтня 2012 року відбулася робоча поїздка української делегації до Китайської Народної Республіки, де з китайською стороною було узгоджено двосторонній протокол щодо якісних показників української кукурудзи, яка поставлятиметься до Китаю. Крім того, сторони обговорили механізми взаємодії в частині атестації китайських виробників хімічної сировини і препаратів.

Як повідомляв УНІАН, Китай готовий інвестувати в український агропромисловий комплекс. 28 червня 2012 року під час офіційного візиту М.Присяжнюка до КНР було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України. Згідно з угодою, буде залучено кредитні кошти обсягом 3 млрд дол. на реалізацію проектів в українській аграрній галузі.

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«Газпром» домовляється про поставки газу до Китаю і Південної Кореї

«Газпром» веде переговори про щорічні постачання газу до Китаю в об'ємі 68 млрд куб. м і до Південної Кореї – 10 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками засідання Ради директорів компанії, на якому обговорювалася організація трубопровідних поставок природного газу до Китаю та інших країн АТР.

«У даний час з Китаєм обговорюються поставки газу з Росії в об'ємі 68 млрд куб. м, з Південною Кореєю — 10 млрд куб. м, ведуться переговори з Японією. При цьому в країни АТР вже експортується СПГ із Сахаліну», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що в результаті створення нового центру з експорту російського газу в рамках реалізації Східної газової програми об'єм поставок газу з Росії до країн АТР може порівнятися з розміром експорту російського газу до Європи або навіть перевищити його.

Довідка УНІАН. Комерційні переговори щодо умов поставок російського природного газу до Китаю ведуться з кінця 2005 року. З китайського боку в переговорах бере участь державна нафтогазова компанія КННК.

У жовтні 2009 року ВАТ «Газпром» і КННК підписали Рамкову угоду про основні умови постачання природного газу з Росії до Китаю. У грудні 2009 року були підписані Базові основні умови постачання газу з Росії до Китаю.

Сторонами принципово узгоджено об'єми постачання газу за двома маршрутами: «західним» — 30 млрд куб. м (проект «Алтай») і «східним» — 38 млрд куб. м.

Будівництво газопроводу «Алтай» почнеться тільки після укладення контракту купівлі-продажу газу з китайською стороною.

Державна «Програма створення у Східному Сибіру і на Далекому Сході єдиної системи видобутку, транспортування газу і газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР» (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості і енергетики РФ. Координувати діяльність з реалізації Програми уряд РФ доручив ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).

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Росіяни продовжують моніторити ринок сланцевого газу в світі

«Газпром» продовжує моніторити ринок сланцевого газу в світі, хоча не вважає за доцільне видобувати його в Росії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Рада директорів взяла до уваги інформацію про результати моніторингу розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу. Було зазначено, що профільні підрозділи групи «Газпром» продовжують уважно вивчати ситуацію із видобутком сланцевого газу», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що учасники засідання зійшлися в думці, що на даному етапі видобуток сланцевого газу в Росії є недоцільним зважаючи на високу забезпеченість запасами традиційного газу, собівартість видобутку якого суттєво нижча передбачуваних витрат на видобуток газу із сланцевой породи, а також несе суттєві екологічні ризики.

Правлінню доручено продовжити моніторинг розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу й поінформувати Раду директорів про його результати в IV кварталі 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» проаналізувати принципи експортної газової політики, зокрема з урахуванням зростання видобутку сланцевого газу й збільшення обсягів торгівлі скрапленим природним газом.

Україна в лютому поточного року оголосила конкурси на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) по Юзівській (Донецька і Харківська області) й Олеській (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення СРП на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

Довідка УНІАН. 25 травня 2012 року, в ході круглого столу в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, експерти консалтингової компанії IHS CERA презентували модель видобутку газу в Україні на період до 2035 р. Згідно з висновками експертів, у разі збільшення інвестицій у видобуток газу як традиційного, так і нетрадиційного видобутку з нинішніх 1 млрд дол. на рік до 10 млрд дол. на рік, Україна до 2035 року зможе видобувати до 60 млрд куб. м газу на рік і більше. Таким чином, на думку експертів, Україна зможе повністю забезпечити власні потреби в природному газі.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції та Норвегії.

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Дефіцит держбюджету збільшився втричі

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 3 рази - до 24,381 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

У січні-вересні 2012 року доходи держбюджету становили 246,322 млрд грн, що на 8,7% більше відповідного показника 2011 року, в т.ч. надходження до загального фонду збільшилися на 10% - до 208,550 млрд грн.

Надходження податку на додану вартість становили 135,428 млрд грн, що на 9,1% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами збільшилося на 10,4% і становило 35,200 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету отримав 39,164 млрд грн податку на прибуток підприємств, що на 0,9% більше, ніж роком раніше.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до загального фонду надійшло 17,601 млрд грн, що на 10% більше аналогічного періоду 2011 року.

Витрати держбюджету в січні-вересні становили 267,260 млрд грн, в т.ч. видатки загального фонду - 231,176 млрд грн, що, відповідно, на 15,2% і 15,1% більше за січень-вересень 2011 року.

У січні-вересні 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 10,791 млрд грн.

За вказаний період з держбюджету було надано кредитів у сумі 4,284 млрд грн, сума повернутих кредитів становила 841,5 млн грн.

У січні-вересні 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 50,316 млрд грн, в т.ч. погашення внутрішнього боргу - 25,851 млрд грн. Зовнішнього - 24,465 млрд грн.

Державні запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 87,034 млрд грн, в т.ч. до загального фонду - 83,886 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 55,111 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло 31,923 млрд грн.

За січень-вересень 2012 року від приватизації до держбюджету надійшло 5,351 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-вересень 2012 виконано з дефіцитом у сумі 21,265 млрд грн. Доходи зведеного бюджету становили 317,962 млрд грн, витрати - 335,753 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Набуває чинності закон про збільшення бюджету вугільної галузі на 1,5 млрд грн

31 жовтня набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах».

Про це повідомляє профспілка працівників вугільної галузі.

Згідно з повідомленням, бюджет вугільної промисловості збільшено на 1,51 млрд гривень, з яких 1,45 млрд гривень будуть спрямовані на технічне переоснащення українських шахт, а 60 млн гривень підуть на впровадження на підприємствах вуглепрому заходів з охорони праці.

Згідно з повідомленням, закон опублікований у вівторок, 30 жовтня, у газеті Верховної Ради «Голос України» № 204 і набуває чинності на наступний день після його опублікування в офіційних ЗМІ.

Як раніше повідомляв УНІАН, закон був ухвалений Верховною Радою України 16 жовтня.

12 квітня Верховна Рада ухвалила ініційований Кабінетом Міністрів Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо вирішення соціальних питань), що передбачає збільшення соціальних витрат на 33 млрд гривень.

1,2 млрд гривень даної суми були спрямовані на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції.

6 липня парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» щодо збільшення видатків на капітальне будівництво і технічне переоснащення вугледобувних підприємств», відповідно до якого на ці цілі було додатково спрямованоно 2,2 млрд гривень.

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Мінфін залучив до держбюджету 1,106 млрд грн від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 30 жовтня, залучило до держбюджету 1,106 млрд грн, повідомляє міністерство.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

Так, Мінфін задовольнив 2 заявки на 5-річні держпапери, одну за 7-річними ОВДП і 3 заявки за 3-річними індексованими паперами.

Обсяг залучення за 5-річними ОВДП становить - 476,984 млн грн (дохідність - 14,3%), за 7-річними - 299,999 млн грн (дохідність - 14,3%), за індексованими ОВДП - 329 млн грн (дохідність - 9,3 %).

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 23 жовтня залучив до держбюджету 1,006 млрд грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

Раніше Мінфін повідомив, що в жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП - 16 і 23 жовтня. Інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Довідка УНІАН. На 30 жовтня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 187,13 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 95,393 млрд грн, банків - 75,49 млрд грн, нерезидентів - 6,09 млрд грн.

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Кабмін скасував розрахунки векселями при імпорті без ввезення товару до країни

Кабінет Міністрів України скасував можливість розрахунку векселями при імпорті без ввезення товару до країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну зміну до порядку визначення терміну й умов завершення подібних операцій було прийнято на засіданні Кабміну 29 жовтня.

Зазначається, що виключена норма «замість пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності й збільшення обсягів надходжень платежів до бюджету використовувалася суб'єктами підприємницької діяльності для необгрунтованого виведення валютних коштів за кордон». Гроші, йдеться в повідомленні прес-служби, виводилися з України нібито для купівлі товару, який повинні були поставити до третіх країн. «Останні ж розраховувалися векселями, заборгованість за якими, як правило, була фіктивною. Валютна операція вважалася завершеною й знімалася уповноваженим банком із контролю. При цьому такі дії давали можливість ухилятися від відповідальності за порушення законодавства у сфері валютного контролю», - зазначається в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що цього року близько 10 млрд. дол. США були виведені з України як сплата за імпортні товари, які фактично в Україну поставлені не були.

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