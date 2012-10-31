ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Сім сфер, де сталися «покращення» Азарова», в якому пише: якщо припустити, що усі бюджетні гроші не йшли «наліво», то «покращення» настали і у лікарів, і у вчителів, і навіть у житлово-комунальному господарстві...

http://delo.ua/ukraine/sem-sfer-gde-proizoshli-pokraschennja-azarova-188635/

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Також «Дело» публікує матеріал «Смарт-Холдинг» купив 96% банку «Форум», в якому пише: німецький Commerzbank AG покинув банківський ринок України, продавши свою «дочку» партнеру Ріната Ахметова - Вадиму Новинському...

http://delo.ua/finance/smart-holding-kupil-96-banka-forum-188578/

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«Дело» публікує матеріал «Ліквідація небанківських обмінних пунктів не нашкодить населенню - експерти», в якому пише: експерти виступають за ліквідацію агентських обмінних пунктів і закріплення права на проведення валютно-обмінних операцій виключно за банками...

http://delo.ua/finance/likvidacija-nebankovskih-obmennyh-punktov-ne-navredit-naseleniju-188645/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Віктор Пінчук вловив зв'язок» пише: бізнесмен заробив 106,5 млн дол. на перепродажі 6% компанії VimpelCom (володіє операторами "Київстар" і Beeline) російської Altimo. Угода дозволила останній перевищити голосуючу частку Telenor у VimpelCom, що, на думку аналітиків, спростить вирішення спору між Федеральною антимонопольною службою, VimpelCom й акціонерами компанії...

http://kommersant.ua/doc/2057049

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Mail.ru Group стало тісно» пише: Mail.ru Group розвиватиме свої сервіси на зарубіжних ринках, використовуючи для цього нове глобальне ім'я my.com. Насамперед, шанси на успіх має ігровий напрямок інтернет-холдингу, який лише у III кварталі приніс йому 23% загальної виручки, або 37 млн. доларів...

http://kommersant.ua/doc/2057174

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Видання «Сегодня» в публікації «Нацбанк готує монетну реформу» пише: українців хочуть позбавити від вантажу дрібних грошей, а дві гривні зробити металевими...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nacbank-gotovit-monetnuyu-reformu.html

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Також «Сегодня» в публікації «Влада перевірить усі нові телефони і комп'ютери в Україні» пише: НКРЗІ хоче переконатися, що техніка не шкодить людям...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Vlast-proverit-vse-novye-telefony-i-kompyutery-v-Ukraine.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Бізнес і вибори: переділ не очікується, але конфліктів не уникнути» пише: результат виборів, що пройшли, на руку професійним лобістам, склад уряду цілком залежатиме від волі Януковича, а опозиції та владі в майбутній ВР доведеться домовлятися про реформи в енергетиці та про приватизацію...

http://economics.unian.net/ukr/detail/145184

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінтранс побудує БАМ ще раз за 1 трлн рублів» пише: Росія вирішила розширити пропускну спроможність Байкало-Амурської магістралі, що потребує виділення коштів з федерального бюджету...

http://izvestia.ru/news/538537

(УНІАН)