Саміт глав держав СНД пройде в Ашхабаді 5 грудня

Москва. Саміт глав держав СНД відбудеться 5 грудня в Ашхабаді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Виконавчого комітету Співдружності, зазначивши, що це питання обговорювалося в ході зустрічі Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова з головою Виконавчого комітету – Виконавчого секретаря СНД Сергієм Лебедєвим.

«Президент Туркменістану підтримав пропозицію провести чергове засідання Ради глав держав СНД 5 грудня в Ашхабаді. А напередодні – 4 грудня – в Ашхабаді традиційно відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ СНД», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на черговому засіданні Ради глав держав СНД планується розглянути близько 20 проектів документів, спрямованих на поглиблення регіонального співробітництва в економічній і гуманітарній сферах, забезпеченні безпеки та інших напрямках.

Найбільш значними у сфері гуманітарного співробітництва є проект рішення про підготовку до святкування 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Окрім цього, передбачається заснувати Почесний орден і ювілейну медаль «70 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»

Також передбачається розглянути в цій сфері проекти: рішення про Міждержавну програму «Культурні столиці Співдружності»; рішення про оголошення 2013 року Роком екологічної культури та охорони навколишнього середовища в СНД.

До переліку питань, що стосуються подальшого розвитку співробітництва в економічній сфері, увійшли проекти: угоди про співробітництва в галузі організації інтегрованого валютного ринку держав – учасниць СНД; рішення про хід реалізації заходів щодо виконання рішення Ради глав держав СНД від 20 грудня 2011 року про визначення співробітництва у галузі зв'язку та інформатизації ключовою темою взаємодії держав – учасниць СНД у сфері економіки в 2012 році.

На засіданні Ради глав держав СНД буде розглянуто також проекти документів, що належать до сфери забезпечення безпеки й протидії новим викликам і загрозам, зокрема: угоду про освіту Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасників СНД; угода про співробітництво в підготовці фахівців антитерористичних підрозділів у навчальних закладах компетентних органів держав – учасниць СНД; угода держав – учасниць СНД про співробітництво в матеріально-технічному забезпеченні компетентних органів, що здійснюють боротьбу з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму; рішення про перспективні напрямки розвитку об'єднаної системи протиповітряної оборони держав – учасниць СНД та інші.

Зазначається, що одним із ключових документів, спрямованих на зміцнення міждержавного співробітництва, є проект рішення про діяльність Міжпарламентської асамблеї держав СНД щодо зміцнення інтеграційної взаємодії в рамках Співдружності.

Окремим блоком на порядку денному засідання Ради глав держав СНД представлені кадрові питання, пов'язані із затвердженням кандидатури голови Економічного суду СНД, керівника Антитерористичного центру держав – учасниць СНД і призначенням голови Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав – учасниць СНД.

Раніше планувалося, що саміт пройде в столиці Туркменістану на початку листопада. Пізніше було ухвалено рішення про його перенесення, при цьому причини його перенесення не уточнювалися.