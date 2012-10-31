Турчинов: опозиція згодом скаже, визнає вона ці вибори чи ні

Об’єднана опозиція «Батьківщина» визначиться з планом своїх дій щодо визнання чи невизнання виборів після того як відбудеться остаточний їх підсумок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив керівник центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«Коли відбудеться підсумок не тільки за мажоритарними округами але і по загальнодержавному округу, ми будемо робити висновки. В тому числі і питання щодо проведення акцій і інших адекватних дій з боку опозиції щодо протистояння тому терору, який відбувається сьогодні», - сказав О.Турчинов.

Він наголосив, що влада все робить для того, аби повністю перекреслити результати виборів. «Сьогодні відбувається публічна, цинічна делегітимізація результатів виборів», - сказав О.Турчинов. При цьому він наголосив, що опозиція «ніколи не визнає результати виборів на округах, де так цинічно діє влада».

О.Турчинов в чергове нагадав, що в низці областей влада намагається вкрасти перемогу у представників як «Батьківщини», так і «Свободи». Він повідомив, що зокрема так відбувається в окрузі 11 Вінницької області. «Наш депутат Андрій Павловський практично дві доби лежить на коробках, заважаючи сфальшувати і знищити бюлетені, так як це відбулося в 14 окрузі», - сказав він.