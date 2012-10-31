Анонс на 1 листопада

* V Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молочний бізнес - 2012». Захід проводять Союз молокопереробних підприємств України і Інфагро. Сесії присвячені загальним питанням і проблемам галузі в Україні та світі. Делегати конференції - представники провідних компаній і найвідоміші фахівці молочного секторц. Теми сесій: ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках молока, попередні підсумки року, проблеми і шляхи їх рішення, першочергові і довгострокові заходи зі стабілізації і розвитку вітчизняного молочного бізнесу, зміни в законодавстві. Серед доповідачів - представники молочної галузі з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Королівства Нідерландів і Німеччини.

* Київський метрополітен з нагоди 52-ї річниці роботи підприємства проведе День відкритих дверей, який відбудеться в електродепо «Дарниця». У заході візьме участь безпосередній учасник відкриття столичного метрополітену Микола Куриленко. У програмі відвідини вагону-музею, об'єктів електродепо і вагоноремонтного заводу. Збір зареєстрованих учасників о 8-50 у прохідній електродепо «Дарниця».

* Пікетування КМДА на знак протесту проти бездіяльності у справі захисту Біличанського лісу. Цього дня питання порятунку лісу буде розглянуто в ході чергового засідання депутатів Київради. Крім того, буде представлено звіт голови постійної комісії з питань екології з цього питання. 9 жовтня ВАСУ скасував ухвалу Київського апеляційного суду від 21.06.12 р., якою припинялися незаконні дії з привласнення 4 тис га Біличанського лісу владою смт Коцюбинське. Цим рішенням судді ВАСУ узаконили розширення меж смт Коцюбинське до 4 тис га за рахунок земель Святошинського лісопаркового господарства і Києва. Учасники акції звернуться із закликом до голови КМДА терміново оскаржити рішення ВАСУ у Верховному Суді.

* Відбудеться пленарне засідання X сесії Київради VI скликання.

* Почнеться міжнародна конференція на тему: "Діяльність транснаціональних компаній в Україні і визначення стратегії дій профспілок". Конференція пройде за підтримки Регіонального Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні і Білорусі.

* Круглий стіл на тему: «Страхування сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою: нові «гарантовані» можливості і перспективи». Запрошені: Олена Чепур, голова Комітету з банківського і фінансового права Асоціації юристів України, керівний партнер Gryphon Investment Consulting Group; Гарі Роше, керівник Програми IFC «Розвиток агрострахування і агрофінансування в Україні»; Володимир Посполитак, зав.кафедри гуманітарного розвитку Міжнародного інституту менеджменту; Ірина Головко, заступник керівника Проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні»; Роман Шинкаренко, експерт з питань агрострахування Проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні», Андрій Заріпов, експерт з питань агрострахування Проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні».

* Відбудеться офіційне відкриття VII спеціалізованої виставки «Дерев'яне домобудівництво 2012», присвяченої актуальним питанням будівництва економічно вигідних будинків з екологічно чистих і довговічних матеріалів, новітнім системам опалювання, водопостачання, електричної проводки і декору. На відкритті буде присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Ар’я Макконен. У рамках виставки «Дерев'яне домобудівництво 2012» буде побудовано два наочні демонстраційні майданчики «Фінський будинок» і «Каркасний будинок». Пройдуть тематичні форуми, на яких найкращі фахівці з Фінляндії продемонструють новітні технології домобудівництва, які вже сьогодні можна ефективно застосовувати в Україні. Будуть презентовані енергоощадні та енергоефективні технології. Майстри провідних фінських компаній проведуть майстер-класи, присвячені розпису, прикрашанню і різьбі по дереву і навчать, як зробити свій будинок оригінальним і неповторним. Виставка проводиться за підтримки посольства Фінляндії, її робота триватиме з 1 до 4 листопада 2012 р.

* Прес-конференція на тему: «Оренда квартир від держави: чи потрібно це ринку?». Учасники: голова правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук, голова комітету зі статистики і аналітика ВГО Ліга експертів України Андрій Гусельников.

* Прес-конференція на тему: «Чи закінчиться цінова стабільність в Україні разом із виборчою компанією?». Запрошені: Віктор Суслов, заслужений економіст України; Ерік Найман, економічний експерт; Віктор Пинзеник, екс-міністр фінансів; представник Державної інспекції контролю за цінами; представник Міністерства аграрної політики і продовольства України.

* Прес-конференція на тему: "П'ять років діяльності Біржі соціальної реклами в Україні: підсумки, результати, плани". Учасники: Олександр Горлов, засновник, директор і керівник "Біржі соціальної реклами", член правління Всеукраїнської рекламної коаліції, лауреат нагороди "Внесок у рекламу"; Максим Лазебник, виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції, продюсер Київського міжнародного фестивалю реклами, EFFIE Awards Ukraine, ADC*UA, шеф-редактор порталу Sostav.ua; Владислава Кравченко (Денис), креативний директор JWT Ukraine, творець численних соціальних рекламних кампаній, один із ключових експертів у галузі соціальної реклами в Україні.

* Відбудеться підписання Угоди про співпрацю Українського союзу промисловців і підприємців з Національною бібліотекою ім. В.Вернадського. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, керівник Національної бібліотеки України Вернадського Олексій Онищенко, віце-президент УСПП з корпоративної безпеки Василь Крутов, заступник гендиректора НБУВ, керівник служби інформаційного забезпечення органів державної влади Валерій Горовий та інші.

* Відбудеться презентація результатів техніко-економічного обгрунтування складової Національного проекту «Повітряний експрес»: Міська кільцева автомобільна дорога», під час якої буде оприлюднено моделі реалізації і техніко-економічні характеристики добудови міської кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе в рамках реалізації Національних проектів Україна. Перша концесійна кільцева дорога стане реальністю вже через 5 років. Учасники: голова Держагентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів, представники компанії-розробника ТЕО Zagope Construction and Engineering SA, КМДА і Укравтодору. Для представників ЗМІ відбудеться брифінг.

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