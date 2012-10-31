Кабмін зайнявся запобіганням корупції в роботі митних органів і арбітражних керуючих

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 жовтня схвалив проект закону про внесення змін до Митного кодексу і закону про банкрутство в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб митних органів чи організацій та арбітражних керуючих. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

Як випливає з повідомлення, в законопроекті деталізовано порядок кадрового відбору співробітників митниці, скасовується й жорстко припиняється сімейність, усувається можливість конфлікту інтересів – особистих і службових – між митниками і арбітражними керуючими.

Згідно з повідомленням, ухвалення законопроекту посилить ефективність боротьби з корупцією в роботі митних органів і арбітражних керуючих.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року неурядова організація Transparency International (TI), що базується в Берліні, оприлюднила доповідь, в якій зазначається, що в Україні як і раніше дуже високий рівень корупції. Україна зайняла 152-е місце з рейтингом 2,3 бала. В 2010 році Україна була на 134-му місці.

Довідка УНІАН. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках; не розголошувати відомості про фінансовий стан боржника до дня ухвалення Господарським судом ухвали про визнання боржника банкрутом. На арбітражних керуючих покладається також обов'язок виявляти ознаки фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства. Арбітражним керуючим заборонено втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника. Міністерство юстиції з січня 2012 року проводить перевірки діяльності арбітражних керуючих.