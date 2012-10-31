У Київській і Полтавській регіональних митницях призначено нових керівників
19:11, 31 жовтня 2012Різне
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Київську регіональну митницю очолив Геннадій Романенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.
Геннадій Романенко, державний радник митної служби 3-го рангу, до призначення у Київ очолював Полтавську регіональну митницю.
Новим керівником Полтавської регіональної митниці призначено Вадима Хмарова - колишнього заступника начальника Вінницької регіональної митниці, повідомили у Держмитслужбі.
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