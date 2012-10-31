Київ розробив міську цільову програму розвитку туризму

Київська міська державна адміністрація представить на розгляд депутатів Київради проект «Міської цільової програми розвитку туризму в Києві до 2015 року».

Як повідомляє прес-служба КМДА, ця програма забезпечить просування міста як туристичного центру, дозволить створити в столиці сучасну туристичну інфраструктуру на рівні європейських стандартів та дасть можливість збільшити кількість туристів до 3 млн. осіб в рік, а також створити додаткові робочі місця та збільшити надходження до бюджету.

Програма передбачає реалізацію комплексу завдань за пріоритетними напрямами туризму, що сприятимуть розв’язанню соціально-економічних проблем. Вона складається з чотирьох пунктів, які сприятимуть розвитку міста в галузі туризму та удосконаленню механізмів безпеки туристів і екскурсантів.

Серед основних аспектів програми: просування Києва, як туристичного центру, іміджева політика – участь у найвпливовіших міжнародних туристичних виставках, просування столиці за кордоном на зарубіжних телеканалах та в друкованих виданнях. Крім того, організація промо- та прес-турів, проведення щорічних «івент-заходів» – фестивалів, виставок, ярмарок тощо.

Автори програми вважають, що її прийняття сприятиме розвитку ділового, спортивно-оздоровчого та молодіжного туризму, а також вдосконалить туристичну інфраструктуру (розробка план-схеми рекреаційних та пішохідних зон, туристичних маршрутів; схеми мережі мотелів та кемпінгів; створення місць паркування стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту тощо).

У зв’язку з проведенням у 2013 році в Києві Чемпіонату світу з художньої гімнастики, до програми також включені заходи з організації фан-зони, промоційні заходи з метою залучення більш широкої аудиторії вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, у вересні під час круглого столу в КМДА, присвяченого питанням розвитку туризму в столиці, начальник столичного Управління туризму Тетяна Слишик повідомила, що цього року в Києві планують затвердити міську багаторічну цільову програму розвитку туризму. За її словами, на той момент програма вже розроблялась у столичній адміністрації.