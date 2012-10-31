ТОП-10 (31 жовтня)

ВВП України в 3-му кварталі скоротився на 1,3% проти показника 2011 року

"ТВЕЛ" заявляє, що вніс свою частку в "ядерне" СП з Україною

Бойко: оцінку ГТС України завершать у листопаді

У Мінагропроді запевняють, що заборона на експорт зерна не розглядається

Держцінінспекція визначатиме економічну обгрунтованість тарифів на ЖКП

Мінфін може збільшувати обсяги держзапозичень - Янукович підписав закон

В Україні зростає кількість збиткових банків

НКЦПФР затвердила порядок здійснення операцій РЕПО на фондових біржах

Кабмін ухвалив рішення про приватизацію шахт

«Газпром» і Угорщина ухвалили остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

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ВВП України в 3-му кварталі скоротився на 1,3% проти показника 2011 року

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, порівняно з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%, повідомила Державна служба статистики.

Держстат не називає номінального обсягу ВВП за третій квартал 2012 року і не наводить інших подробиць.

Раніше Держстат повідомляв, що зростання ВВП країни в ІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 3%, у I кварталі - 2%.

Для порівняння: в третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Як повідомила в коментарі УНІАН економіст ІК «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська, основними чинниками, які гальмують зростання української економіки в 2012 році, є відносно низький урожай, слабкий зовнішній попит, а також несприятлива ситуація на грошово-кредитному ринку.

При цьому вона зазначила, що експерти «Трійка Діалог Україна» зберігають свій прогноз зростання ВВП України на 2012 рік на рівні близько 1,5%, припускаючи, що зниження внутрішнього попиту буде поступовим, і ситуація на зовнішніх ринках не погіршуватиметься.

Також варто відзначити, що 30 жовтня НБУ на своєму сайті розмістив аналітичну записку «Оцінка економічного стану, вересень 2012» підготовлену Департаментом економічного аналізу та прогнозування в якій зазначалося, що за оцінками Департаменту зростання ВВП України в січні-вересні 2012 року сповільнилося до 1,5%, проти показника аналогічного періоду 2011 року.

При цьому Нацбанк звернув увагу на зменшення обсягів машинобудування через введення з 1 вересня Російською Федерацією утилізаційного збору на імпортовані автомобілі, що стало основною причиною зниження обсягів промислового виробництва в Україні у вересні на 7% у річному вимірюванні, а за 9 місяців - на 1,2%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch в жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, в 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни в поточному році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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"ТВЕЛ" заявляє, що вніс свою частку в "ядерне" СП з Україною

Паливна компанія Росатома «ТВЕЛ» профінансувала свою частку в статутному капіталі споруджуваного в Україні заводу з виробництва ядерного палива, перерахувавши 29 жовтня спільному російсько-українському підприємству 10 мільйонів доларів в рамках додаткової емісії спільного підприємства (СП), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на повідомлення «ТВЕЛ».

Згідно з повідомленням, аналогічний внесок з боку українського акціонера СП, держконцерну "Ядерне паливо", повинен надійти не пізніше 31 жовтня, що дозволить визнати емісію такою, що відбулася.

Кошти акціонерів будуть використані для розробки проектної документації, оцінки російських технологій, придбання технологічного обладнання під першу чергу виробництва, а також для виконання робіт в рамках створення інфраструктури під проект.

РФ та Україна домовилися про додемісію СП 20 березня. Акціонери в рівних частках повинні вкласти в проект близько 120 мільйонів доларів, з яких 20 мільйонів доларів - у 2012 році. Загальна вартість проекту з техніко-економічного обґрунтування становить близько 462 мільйонів доларів.

Перша черга виробництва буде введена в експлуатацію до кінця 2015 року, завод по мірі його кваліфікації та ліцензування забезпечуватиме всі потреби АЕС України в ядерному паливі.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50% +1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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Бойко: оцінку ГТС України завершать у листопаді

Оцінка газотранспортної системи України, яку проводить компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК», буде завершена в листопаді, після чого оголосять результати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Завершується оцінка. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо остаточний результат. Я думаю, що це буде протягом листопада», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, питання про модернізацію газотранспортної системи України вирішуватиметься тільки після оцінки вартості активів ГТС, яку проводить компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ).

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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У Мінагропроді запевняють, що заборона на експорт зерна не розглядається

Постанову про заборону експорту зерна ніхто не готував і не обговорював. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк після засідання Кабміну. «Я констатую факт - постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Говорилося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна - будемо вживати заходів, але на сьогодні критичного стану немає», - сказав І.Бісюк.

Він також прокоментував ситуацію з цінами на соціальні сорти хліба. «Його (підвищення цін - УНІАН) бути не повинно. В Аграрному фонді 2 млн тонн зерна, ми сформували помольні партії борошна і продаємо його всім, кому вона потрібна для підтримки стабільних цін на соціальні сорти хліба», - сказав І.Бісюк.

За його словами, піднімати ціни на хліб будуть тільки недбайливі бізнесмени.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

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Держцінінспекція визначатиме економічну обгрунтованість тарифів на ЖКП

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує уповноважити Державну інспекцію України з контролю над цінами надавати висновок щодо економічної обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів «Деякі питання формування і встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», оприлюдненому на сайті Мінрегіону.

Документом передбачається забезпечити контроль над формуванням, встановленням і застосуванням тарифів на житлово-комунальні послуги, які встановлюються органами місцевого самоврядування, з боку Держцінінспекції.

Для цього пропонується внести зміни до порядку формування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води, на централізоване водопостачання і водовідведення, а також до порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій.

Зокрема, планується уповноважити Держцінінспекцію надавати висновки за розрахунками економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій (а не окремих її складових: технічне обслуговування ліфтів, вивезення побутових відходів).

Для суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, ліцензування яких здійснюється Нацкомпослуг, висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, надається Держцінінспекцією.

Економічна обґрунтованість планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого опалювання і постачання гарячої води, також підтверджується висновком Держцінінспекції. При цьому повноваження Держцінінспекції поширюються виключно на складову тарифу, яка не підлягає встановленню Нацкомпослуг.

Передбачається, що порядок надання Держцінінспекцією висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат при формуванні тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг затверджуватиметься спільним рішенням Мінекономрозвитку і Мінрегіону.

Документом також планується зобов'язати Мінрегіон ввести моніторинг формування, встановлення і застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує внести зміни до законодавства, які зроблять неможливим підвищення тарифів з утримання будинків і прибирання прибудинкової території (квартплата) без відповідного висновку Державної інспекції України з контролю над цінами.

Держінспекція з контролю за цінами була ліквідована в 2011 році, але у січні 2012 року, згідно з Указом Президента України Віктора Януковича, створена знову.

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Мінфін може збільшувати обсяги держзапозичень - Янукович підписав закон

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до статті 16 Бюджетного кодексу України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 2 жовтня.

Його основна мета – забезпечення ефективного управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку, покриття тимчасових касових розривів державного бюджету для забезпечення виконання фінансування видатків державного бюджету.

Законом передбачено дозволити використання боргових інструментів з метою ефективного управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку, у тому числі збільшувати обсяги державних запозичень у разі необхідності покриття тимчасових касових розривів державного бюджету на здійснення фінансування програм соціально-економічного розвитку та недопущення їхнього недофінансування протягом року за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.

Зокрема, з метою ефективного управління державним (місцевим) боргом та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку Міністерство фінансів України (Верховна Рада Криму, міська рада або за їхнім рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп і продаж державних боргових зобов'язань (боргових зобов'язань Криму, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.

Державні внутрішні та зовнішні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про державний бюджет України, крім низки випадків, з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду.

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В Україні зростає кількість збиткових банків

Кількість збиткових банків за підсумками січня-вересня 2012 року у порівнянні з першим півріччям збільшилася на 3 банки – до 22 банків.

Про це свідчать дані фінансової звітності комерційних банків, оприлюдненої на сайті Національного банку України (НБУ).

Прибуток одержали 153 банки в сумі 4,801 млрд грн, сума збитку 22 банків становить 2,026 млрд грн.

Сальдований прибуток банківської системи за січень-вересень становить 2,775 млрд грн.

З першої групи банків збиток за 9 місяців одержав тільки «Промінвестбанк» у сумі 10,737 млн грн. Решта найбільших банок закінчили період з прибутком, загальна сума якого становить 173 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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НКЦПФР затвердила порядок здійснення операцій РЕПО на фондових біржах

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 30 жовтня затвердила порядок здійснення на фондових біржах операцій РЕПО, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в комісії, цей порядок запроваджує основні вимоги до порядку здійснення операцій РЕПО на організаторах торгівлі, встановлює предмет і термін операцій РЕПО, умови таких договорів, реквізити, а також регламентує обов'язки і права бірж тощо.

Відповідно до затвердженого порядку, операція РЕПО визначається як «операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через певний термін за наперед обумовленою ціною, яка здійснюється на основі єдиного договору РЕПО». За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт. Операція РЕПО складається з двох взаємопов'язаних частин: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за певною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) і друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО).

Затверджений порядок визначає, що договір РЕПО складається з двох взаємопов'язаних біржових контрактів. Термін між датами виконання першої і другої частин операції РЕПО (термін РЕПО) не може перевищувати одного року. Операції РЕПО на фондових біржах передбачають перехід права власності на цінні папери з моменту зарахування цінних паперів на рахунок покупця за кожною з частин операції РЕПО.

Предметом операції РЕПО на фондових біржах можуть бути виключно емісійні цінні папери, які перебувають у біржовому списку. Особливості здійснення операцій РЕПО з державними цінними паперами визначаються законодавством. Перелік цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі, затверджується біржовою радою за узгодженням з Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Додаткові вимоги до цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі, визначаються правилами фондової біржі.

Облігації можуть бути предметом операції РЕПО, якщо термін їх погашення не наступає протягом терміну здійснення операції РЕПО.

Біржові контракти, укладені на фондовій біржі за операціями РЕПО, виконуються за принципом «постачання цінних паперів проти оплати», який реалізується відповідно до законодавства.

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Кабмін ухвалив рішення про приватизацію шахт

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 19 вересня 2012 р. №987 затвердив перелік вуглевидобувних підприємств, які підлягають приватизації в 2012-2014 рр., повідомляє урядовий сайт.

Відповідно до затвердженого плану, на приватизацію планується виставити відособлені підрозділи "Шахтоуправління "Нововолинське" (м.Нововолинськ), "Шахта "Бужанська" (м.Нововолинськ), "Шахта №9 "Нововолинська" (м.Нововолинськ), "Шахта імені Абакумова" (м.Донецьк), "Шахта імені Калініна" (м.Донецьк), "Шахта "Жовтневий рудник" (м.Донецьк), "Шахта імені Челюскінців" (м.Донецьк), "Шахта "Моспінська" (м.Моспіне), "Шахта імені В.М. Бажанова" (м.Макіївка), Шахтоуправління імені В.І. Леніна (м.Макіївка), "Шахта "Калинівська-Східна" (м.Макіївка), "Шахта "Ясинівська-Глибока" (м.Макіївка), "Шахта "Північна" (м.Макіївка), "Шахта "Холодна Балка" (м.Макіївка), "Шахта імені С.М. Кірова" (м.Макіївка), "Шахта "Чайкине" (м.Макіївка), "Шахта "Бутовська" (м.Макіївка), "Шахта "Димитрова" (м.Димитров), "Шахта "Центральна" (м. Димитров), "Шахта "Родинська" (м.Димитров), "Шахта Стаханова" (м.Димитров), "Шахта імені В.І. Леніна " (м.Горлівка), "Шахта імені М.І. Калініна " (м.Горлівка).

На приватизацію також планується виставити структурні підрозділи "Шахтоуправління імені К.А. Румянцева" (м.Горлівка), "Шахта імені А.І. Гайового" (м.Горлівка), "Шахта "Булавинська" (м.Єнакієве), "Шахта "Ольховатська " (смт. Ольховатка, м.Єнакієве), "Шахта "Вуглегірська" (м.Вуглегірськ), "Шахта "Єнакіївська" (м.Єнакієве), "Шахта "Полтавська" (м.Єнакієве), "Шахта імені Карла Маркса" (м.Єнакієве), відособлені підрозділи "Шахтоуправління імені 17 Партз'їзду" (м.Шахтарськ), "Шахтоуправління імені Л.І. Лутугіна " (м.Торез), "Шахтоуправління "Волинське" (смт.Розсипне, м. Торез), технічні одиниці "Шахта "Зоря" (смт Північне, м.Сніжне), "Шахта "Ударник" (м.Сніжне), ПАТ "Шахтоуправління "Донбас" (м.Донецьк).

У Луганській області також планується виставити на продаж відособлені підрозділи "Шахта "Лутугинська" (смт.Георгіївка, Лутугинського району), "Шахта імені XIX з'їзду КПРС" (смт. Біле, Лутугинського району), "Шахта "Черкаська" (м. Зимогір’я, Слов’яносербського району), "Шахта "Фащівська" (смт. Фащівка, Перевальського району), "Шахта "Вергелівська" (смт. Вергулівка, м. Брянка), "Шахта "Никанор-Нова" (м.Зоринськ Перевальського району), "Шахта імені Артема" (м.Артемівськ Перевальського району), "Шахта "Першотравнева" (м.Золоте, м. Первомайськ), "Шахта "Золоте" (м.Золоте, м.Первомайськ), "Шахта "Карбоніт" (м. Золоте, м. Первомайськ), "Шахта "Тошківська" (смт. Тошківка, м.Первомайськ), "Шахта "Ломоватська" (м.Брянка), "Шахта "Краснолучанська" (м. Красний Луч), "Шахта імені "Известий" (м. Красний Луч), "Шахта "Хрустальська" (м. Вахрушеве, м. Красний Луч), "Шахта "Краснокутська" (м.Красний Луч), "Шахта "Міусинська" (м.Красний Луч), "Шахта "Новопавлівська" (м.Красний Луч), "Шахта "Княгинінська" (м.Красний Луч), "Шахта "Крепинська" (смт Крепенський, м. Антрацит), "Шахта імені Г.Г. Капустіна" (м. Привілля, м.Лисичанськ), "Шахта "Привільнянське" (м.Привілля, м.Лисичанськ), "Шахта "Новодружеськая" (м. Новодружеськ, м. Лисичанськ).

У Львівській області також планується виставити відособлений підрозділ "Шахта "Межирічанська" (м.Червоноград), "Шахта "Відродження" (с. Межиріччя, Сокальського району), "Шахта "Великомостівська" (м. Червоноград), "Шахта "Червоноградська" (м.Червоноград) та ін.

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«Газпром» і Угорщина ухвалили остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо «Південного потоку» в Угорщині. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочого візиту заступника голови правління компанії Олександра Медведєва до Угорщини.

В рамках візиту пройшла зустріч із Головним виконавчим директором компанії MVM Чабою Байі. Було підписано нову угоду акціонерів спільної проектної компанії South Stream Hungary Zrt.

У рамках підписаної угоди акціонерів було прийнято остаточне позитивне інвестиційне рішення щодо будівництва угорської ділянки газопроводу «Південний потік», довжина якої становитиме 229 км.

Крім того, угорська сторона оголосила про те, що газопроводу «Південний потік» на території Угорщини присвоєно статус проекту національного значення.

«Реалізація спільно з нашими угорськими партнерами проекту будівництва газопроводу «Південний потік» є важливим елементом нової архітектури європейської енергетичної безпеки. Така система здатна забезпечити безперебійні поставки газу й надати Угорщині довгострокову вигоду і стабільність», - сказав О.Медведєв.

«За підтримки угорського уряду ми маємо намір підвищувати енергетичну безпеку й диверсифікувати маршрути поставок природного газу в Європейський союз. Проект «Південний потік» є важливим елементом нашої довгострокової стратегії та значним кроком на шляху до реалізації наших амбіцій із будівництва успішної інтегрованої національної енергетичної групи MVM із регіональним охопленням і ринковою вагою», - сказав Чаба Байі.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи.

У лютому 2008 року Росія та Угорщина підписали міжурядову угоду, що передбачає приєднання Угорщини до проекту газотранспортної системи «Південний потік».

10 березня 2009 року «Газпром» і Magyar Fejlesztйsi Bank Zrt. (MFB) підписали Базову угоду про співробітництво з будівництва газопроводу й транзиту природного газу через територію Угорської Республіки в рамках проекту «Південний потік».

29 січня 2010 року «Газпром» і MFB виступили засновниками спільної проектної компанії (СПК) South Stream Hungary Zrt.

У жовтні 2011 року уряд Угорщини ухвалив рішення про зміну уповноваженої компанії в рамках реалізації проекту «Південний потік» на території Угорщини. Новий партнер - MVM Zrt. (ЗАТ «Угорські енергетичні компанії»).

MVM - угорська державна компанія, що займається поставками електроенергії. MVM володіє національною газотранспортною системою й забезпечує поставки енергоресурсів на внутрішній ринок.

В 2011 році обсяг поставок російського газу до Угорщини становив 6,26 млрд куб. м.

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