ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Нацбанк призначив нового голову Банкнотно-монетного двору», у якому пише: генеральним директором Банкнотно-монетного двору НБУ призначено Анатолія Шевчука - доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії у галузі науки і техніки, заслуженого працівника промисловості України...

http://delo.ua/finance/nacbank-naznachil-novogo-glavu-banknotno-monetnogo-dvora-188800/

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Також «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: Багатодітним сім'ям видадуть квартири за півціни», у якому пише: влада заперечує заборону на експорт зерна з України, авіакомпанії відкривають нові рейси, а лідер світової металургії знижує прибуток - це ділові підсумки 31 жовтня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-mnogodetnym-semjam-vydadut-kvartiry-za-polcen-188771/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Спад став дійсністю» пише: у III кварталі українська економіка скоротилася на 1,3% - не допустити ще більшого падіння ВВП дозволило державне фінансування медицини та освіти. Експерти попереджають, що в наступних двох кварталах економіка порине в рецесію, глибина якої буде залежати від прийнятих урядом заходів щодо підтримки промислового виробництва і реалістичних параметрів держбюджету на 2013 рік...

http://kommersant.ua/doc/2057603

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Ще один газ» пише: «Нафтогаз» веде переговори про закупівлю газу у німецької RWE. Обсяг поставок через територію Польщі може досягти 360 млн кубометрів палива на місяць. Незважаючи на високі ціни на спотовому ринку ЄС, це буде вигідніше закупівель у «Газпрому». Саме тому в перспективі газ, отриманий зі Східної Європи, може зайняти до третини українського ринку, зазначають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2057785

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Видання «Сегодня» у публікації «Після виборів гривня не обвалиться» пише: експерти обіцяють стабільність курсу, а в банках продають вільно до 18 тис. дол. в одні руки...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dollar-sohranyaet-stabilnost.html

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Також «Сегодня» у публікації «Лазаренко поцікавився, скільки зараз коштує в Києві хліб» пише: сьогодні в США відпустять українського екс-прем'єра. В Україні його чекають батьки, підлеглі і ГПУ...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Otec-Lazarenko-tyazhelo-vzdyhaya-ZHdem-iz-tyurmy.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Наказ «не дорожчати» на булки не подіє» пише: ціна хліба, за який не однією тонною поту розплачуються аграрії, піддається критиці. Згідно з міжнародною практикою, як і економічними нормами, його вартість залежить від здатності ринку задовольнити продовольчий попит, а також від ціни енергоносіїв, транспортних послуг і конкретних макропоказників. Кабміну і так в ручному режимі, аби втримати в руках електорат, вдалося «приборкати» ціни протягом двох років. Але все має свій кінець...

http://economics.unian.net/rus/detail/145173

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Сенді» залишив за собою енергетичну кризу» подає фоторепортаж про те, як США приходить до тями після нищівного урагану...

http://izvestia.ru/news/538842

(УНІАН)