Анонс на 2 листопада

* Відбудеться науково-практична конференція «Грибна індустрія», у форматі виставки «WorldFood Ukraine 2012». Організатор - ВГО «Асоціація грибовиробників України» за підтримки ДП «Прем'єр Експо».

* Прес-конференція на тему: «Сонячне затемнення 14.11: гіпотетичні загрози, реальні можливості». Учасники: співзасновник Союзу астрологів України, голова Київської обласної організації Спілки астрологів України Олена Осипенко; редактор «Астрологічного календаря для України» Юрій Буянов.

* Біля прокуратури м. Києва розпочнеться акція «Захистимо Биківнянський ліс!». У ніч виборів, о 2 годині ночі 29 жовтня, забудовники вирубали 4 гектари Биківнянського лісу, між Броварським проспектом і вул. Путивльською, встановили будівельний паркан. Жителі Биківні зажадають від прокуратури скасувати дозвільні документи на будівництво і рішення Київради про виділення земельних ділянок під забудову Биківнянського лісу. Організатори: громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», Регіональний Центр громадянського представництва «Життя».

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