Лазаренко вийшов із в'язниці в США

18:11, 01 листопада 2012
Різне
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Екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко вийшов з американської в'язниці Terminal Island на волю.

Про це повідомляє із Лос-Анджелеса кореспондент "Української правди".

Він був заарештований у лютому 1999 року в аеропорту після прибуття до США, де попросив про політичний притулок.

З того часу, крім понад 8 років у тюрьмі, П.Лазаренко провів більше 5 років під домашнім арештом.

Як повідомляв УНІАН, П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

П.Лазаренко був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

П.Лазаренко у листопаді 2009 року був засуджений до 97 місяців ув'язнення за восьма пунктами обвинувачення – змова з метою відмивання коштів та відмивання коштів. Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде арештований щойно опиниться на території України.

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