Курс НБУ на 02.11.12

Офіційний курс НБУ на 02.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 1 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1037.0918 (на 1 листопада - 1038.5305) 10 RUR - 2.5483 (на 1 листопада - 2.5476)

Офіційний курс НБУ на 02.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 1 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1037.0918 (на 1 листопада - 1038.5305) 10 RUR - 2.5483 (на 1 листопада - 2.5476) Облікові курси банківських металів на 02.11.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 137739.37 (на 1 листопада - 137319.74) 961 XAG 10 Срібло - 2610.51 (на 1 листопада - 2580.14) 962 XPT 10 Платина - 125729.89 (на 1 листопада - 125170.38) 964 XPD 10 Паладій - 49156.95 (на 1 листопада - 47478.42)

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