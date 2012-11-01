ТОП-10 (1 листопада)

Виробництво метпродукції в Україні скоротилося на 1-8%

Бюджетний процес стримує прийняття програми оренди житла із правом викупу - ДІУ

Жовтень для індексу UX виявився найгіршим місяцем в поточному році - експерти

У Росії порушено першу кримінальну справу стосовно МММ-2012

У Росії почав працювати реєстр протизаконних сайтів у Рунеті

Присяжнюк передумав: обмежень експорту зерна не передбачається

Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу

Київ випустить внутрішні облігації на 2 млрд грн

«Нафтогаз» викупив у банку «Фінансова Ініціатива» ОВДП на 1,006 млрд грн

Фіксований телефонний зв'язок у селах подорожчав на 10%

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Виробництво метпродукції в Україні скоротилося на 1-8%

В Україні, за оперативними даними, за січень-жовтні 2012 року виробництво основних видів металопродукції скоротилося проти аналогічного періоду 2011 р. на 1-8%.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За 10 місяців метпідприємства виробили 24,256 млн тонн прокату, що на 8%, або на 2,243 млн тонн менше, ніж за 10 місяців 2011 р.

Виробництво готового прокату скоротилося на 6%, або на 1,387 млн тонн - до 22,215 млн тонн.

Виробництво сталі у зазначений період знизилось на 7% (на 1,909 млн тонн) - до 27,143 млн тонн.

Виробництво чавуну за січень-жовтень скоротилося відносно січня-жовтня 2011 р. на 1%, або на 343 тис. тонн - до 23,74 млн тонн.

Виробництво метизів за звітний період знизилось на 23%, або на 53 тис. тонн - до 174 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво чавуну в Україні зросло в порівнянні з 2010 р. на 6% - 28,879 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.

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Бюджетний процес стримує прийняття програми оренди житла із правом викупу - ДІУ

Прийняття Кабінетом міністрів постанови про державну програму оренди житла під 3% з правом викупу, розробленої Державною іпотечною установою (ДІУ), стримує бюджетний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук на прес-конференції у четвер.

«Я вважаю, що це пов'язано з бюджетним процесом. Гадаю, що його (проект програми - УНІАН) буде прийнято», - сказав керівник установи.

В.Рибачук чекає, що збитки, пов'язані з низькою процентною ставкою, що пропонується за програмою, установі можуть бути компенсовані із суми в 1 млрд грн, яка передбачена в держбюджеті 2013 року на компенсацію процентних ставок за програмою здешевленої іпотеки (під 3%) для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

«Ми одержуватимемо компенсацію за цією програмою. Тому що якщо ми запозичуємо гроші на ринку під вищі відсотки, ніж 3%, то збитки, які нестиме наша установа, якраз ці гроші компенсуватимуть... Якщо цей мільярд у бюджеті буде прийнятий, тоді ця програма піде», - пояснив В.Рибачук.

За його словами, програма пройшла узгодження усіх зацікавлених міністерств та відомств і зараз перебуває на розгляді міністерства фінансів.

В.Рибачук відзначив, що спочатку ДІУ планує спрямувати на реалізацію програми власні та запозичені кошти, щоб відпрацювати механізм, а потім розраховуватиме на державну підтримку.

За його словами, забудовникам, які хочуть брати участь в програмі, слід «стримати апетити».

Водночас, В.Рибачук не виключає, що після того, як програма набере обертів, ДІУ може виступити замовником будівництва житла для оренди з правом викупу.

Голова правління ДІУ нагадав, що програма оренди з правом викупу передбачає внесення щомісячної орендної плати у розмірі 3% від вартості житла впродовж 15 років. Перший внесок у програмі відсутній, а процентна ставка і вартість житла будуть фіксовані на весь термін виплати. Право власності до покупця переходить після останнього платежу з оренди. Квартири передаватимуться в оренду з оздобленням і базовою комплектацією.

Для реалізації програми ДІУ планує викуповувати квартири тільки на первинному ринку житла. В.Рибачук уточнив, що на сьогодні під програму підходить 14 тис. квартир у будинках зі ступенем готовності близько 90%.

При цьому передбачені обмеження за вартістю житла, яка для Києва становитиме 7,5 тис. грн/кв м, для обласних центрів - 5,5 тис. грн/кв м, у містах обласного значення - 4,3 тис. грн/кв м, а також за площею квартир - для сім'ї з двох чоловік - 40 кв м, з трьох чоловік - 58 кв м, з чотирьох і більше - 76 кв.м. Також існують вікові обмеження - взяти участь в програмі можна до 60 років.

За розрахунками ДІУ, за оренди з правом викупу квартири площею 50 кв м у Києві щомісячний платіж становитиме 2,6 тис. грн.

Передбачається, що банки не братимуть участі в цій схемі. Орендні платежі вноситимуться на рахунки в банках, які відкриє ДІУ. Програмою передбачена можливість розірвання договору при простроченні платежів більш як 180 днів. При цьому орендні платежі за площею, передбаченою в програмі, орендареві повертатися не будуть.

Програма розрахована на всіх бажаючих, але, насамперед, на «бюджетників», які перебувають на квартирному обліку. Планується, що на місцях операторами програми будеть житлові відділи в органах місцевого самоврядування, які формуватимуть черги і оформлятимуть необхідні документи.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Державна іпотечна установа заявила про плани запустити програму надання житла в оренду з правом викупу.

Раніше очікувалося, що Кабмін прийме програму 24-26 вересня.

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Жовтень для індексу UX виявився найгіршим місяцем в поточному році - експерти

Жовтень (-12%) для індексу UX виявився найгіршим місяцем у поточному році після травня (-26%).

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, після падіння на 30% у жовтні 2008 року минулий жовтень також виявився найгіршим за всю посткризову історію Української біржі. Падіння промвиробництва, наближення виборів, зростання девальваційних очікувань призвели до падіння українських акцій. Навіть найстійкіший папір «Мотор Січ» втратила в жовтні 8,6% вартості. Кількість відкритих контрактів за грудневим ф'ючерсом знову зросла до рекордної позначки - 73,5 тис., що вказує на зростання волатильності найближчими сесіями. Однак, на відміну від минулого тижня, коли всі ставили на падіння індексу, нинішня ситуація не є такою однозначною.

Як відзначають аналітики, навіть незважаючи на відсутність освітлення на деяких вулицях Нью-Йорка, ринки США в середу відкрилися вперше після урагану. Хоча S&P 500 практично не змінився, за підсумками жовтня індекс знизився на 1,9%. У Європі ЄЦБ опублікував дані опитування по кредитуванню. У третьому кварталі 2012 року збільшилася кількість банків, які посилили умови надання кредитів. Це відбулося через погіршення економічних очікувань у найближчі два квартали. За відсутності кредитного імпульсу в економіки єврозони мало шансів на відновлення. Stoxx-600 знизився на 0,5%, проте за місяць зріс на 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 31 жовтня, зріс на 1,21% - до 885,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 96,8 млн грн.

Індекс ПФТС піднявся на 2,14% - до 328,41 пунктуа Загальний обсяг торгів становив 243,4 млн грн.

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У Росії порушено першу кримінальну справу стосовно МММ-2012

У Новосибірській області порушено першу в Росії кримінальну справу, пов'язану з діяльністю проекту Сергія Мавроді МММ-2012. Про це повідомляється на сайті регіонального главку МВС.

«В органи внутрішніх справ Новосибірської області продовжують надходити заяви вкладників МММ-2012, які втратили свої заощадження. По одній з них вже порушено кримінальну справу, по ряду інших проводяться перевірки », - йдеться в повідомленні ГУ МВС.

Справу порушено за статтею «Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, що пов'язано з витяганням доходу у великому розмірі». Санкція за цією статтею передбачає покарання від штрафу до арешту на строк до шести місяців.

Про запуск проекту МММ-2012 Сергій Мавроді оголосив в травні цього року. У червні він повідомив, що грошей на розрахунки з усіма учасниками МММ-2011 не вистачить і виплати проводитимуться з коштів, зароблених на новому проекті.

У жовтні перед виборами в Координаційну раду опозиції Мавроді заблокував доступ до особистого кабінету на сайті МММ всім учасникам піраміди, що не зареєструвалися для участі у виборах, передає «Газета.Ru».

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У Росії почав працювати реєстр протизаконних сайтів у Рунеті

У Росії почав працювати сайт з реєстром протизаконних сайтів у Рунеті - www.zapret-info.gov.ru/.

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд), до чорного списку вноситимуться сайти, що містять інформацію про наркотики, дитячу порнографію і заклики до суїциду. Вони блокуватимуться у досудовому порядку, якщо небезпечна інформація не буде з них вчасно видалена. Крім того, до реєстру потраплять сайти, щодо яких було винесене судове рішення про порушення.

Створювати і поповнювати чорний список сайтів буде Роскомнагляд. Ухвалювати рішення про включення до реєстру сайтів зможуть також МВС РФ, Федеральна служба з контролю за оборотом наркотиків і Росспоживнагляд.

Якщо власник сайту через добу після звернення провайдера не видалить інформацію, що порушує закон, мережеві дані ресурсу потраплять до реєстру, і провайдер має заблокувати доступ до цього сайту.

У Роскомнагляді запевнили, що відомство включатиме інтернет-сайти до реєстру заборонених мережевих ресурсів лише після перевірки інформації про те, що на них розміщена протиправна інформація. До того блокування за IP-адресою буде крайнім заходом.

Дані реєстру забороненої інформації, що доступні операторам зв'язку, міститимуть усі відомості, необхідні для обмеження доступу до інформації. «Проте обмеження доступу до всієї IP-адреси є крайнім заходом і наступає лише в разі, якщо власник ресурсу, на якому виявлена заборонена інформація, або обслуговуючий його провайдер хостингу не видалить заборонену інформацію впродовж однієї доби, яка визначена законом для цієї мети», - наголосили в Роскомнагляд.

За першу годину роботи реєстру було подано 161 заявку.

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Присяжнюк передумав: обмежень експорту зерна не передбачається

На сьогодні в Міністерстві аграрної політики України не бачать підстав для введення обмежень на експорт зерна, зокрема, і пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер на брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Обмежень на експорт зерна на сьогоднішній день не передбачається», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що на сьогодні експортувано 4 млн 80 тис. тонн пшениці, а за домовленістю з трейдерами, обсяг очікуваного експорту пшениці був збільшений до 5,5 млн тонн, і цей обсяг практично весь законтрактований.

Водночас М.Присяжнюк підкреслив, що Мінагропрод щодекадно проводить наради з трейдерами, на яких аналізується ситуація на зовнішніх ринках, внутрішньому українському ринку зерна, а також перспективи врожаю зернових у наступному році. На сьогодні ситуація на ринку зерна в Україні занепокоєнь не викликає, а також не вимагає введення обмежень на експорт.

«Трейдери не хвилюються, ми не хвилюємося. Ми спокійні на сьогодні і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках. Непередбачуваних дій ми ніяких не бачимо і не передбачаємо», - сказав М.Присяжнюк.

При цьому він зазначив, що на сьогодні обсяг експорту зерна в 2,2 рази перевищує аналогічний показник минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 31 жовтня, після засідання Кабінету Міністрів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк заявив, що постанову про заборону експорту зерна ніхто не готував і не обговорював.

«Я констатую факт - постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Говорилося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна - будемо вживати заходів, але на сьогодні критичного стану немає», - сказав І.Бісюк.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19400000 тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

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Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Про це УНІАН повідомили прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 жовтня ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування та виконання державного та місцевих бюджетів)».

Закон ухвалено з метою врегулювати окремі питання формування та виконання державного і місцевих бюджетів, поліпшити управління бюджетними коштами, підвищити фінансову спроможність місцевих бюджетів, а також досягти узгодження норм Бюджетного кодексу з іншими законодавчими актами України.

Основними положеннями закону є:

виключення плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію із складу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик перший), та включення таких платежів до складу доходів таких бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик другий);

перегляд умов співфінансування з місцевих бюджетів інвестиційних програм (проектів), що здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (залежно від обсягу такої субвенції, а не від надходжень бюджету розвитку місцевого бюджету), а також унормування використання коштів державного фонду регіонального розвитку зі співфінансуванням з місцевих бюджетів та коштів бюджету розвитку;

застосування щодекадних (замість щомісячних) нормативів відрахувань коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

розширення повноважень щодо передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а саме: між районними бюджетами, між міськими бюджетами та між обласними і районними, міськими бюджетами;

визначення основних джерел формування і напрямів використання спеціального фонду державного бюджету на постійній основі безпосередньо у Бюджетному кодексі, а не щорічно у законі про державний бюджет;

уточнення назв та видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації;

Крім того, закон містить положення щодо узгодження Бюджетного кодексу з податковим та іншими законодавчими актами, зокрема, щодо: уточнення назв та видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації; доповнення переліку пільгових категорій, яким надаються пільги за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту, дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями; надання фінансової підтримки громадським об’єднанням.

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Київ випустить внутрішні облігації на 2 млрд грн

Київрада дозволила столиці здійснити внутрішні запозичення на суму 2 млрд грн шляхом випуску трирічних облігацій з річною ставкою не вище 15-25%.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 80 із 106 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко повідомив, що внутрішні запозичення здійснюються з метою погашення векселів Києва, випущених у 2009-2010 роках для погашення різниці в тарифах за тепло.

«Сьогодні був підписаний Президентом України закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, який, як виняток, дозволяє місту Києву замінити векселі, випущені у 2009-2010 роках, на облігації внутрішньої муніципальної позики. У зв'язку з цим пропонується дозволити адміністрації випустити облігації внутрішньої позики», - сказав Р.Крамаренко.

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«Нафтогаз» викупив у банку «Фінансова Ініціатива» ОВДП на 1,006 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» на суму 1,006 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, відповідні договори були підписані 26 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня був підписаний договір на викуп «Нафтогазом» у «Дельта Банку» ОВДП на суму 5,245 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» засновано в 2005 році.

Банк «Фінансова ініціатива» у 2011 році скоротив прибуток на 17% - до 1,22 млн грн.

На 1 жовтня 2012 99,9459% акцій банку належали ТОВ «Інвест-Сервіс».

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Фіксований телефонний зв'язок у селах подорожчав на 10%

З 1 листопада на 10% зросли тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку в селах і селищах міського типу. Про це повідомляється на сайті «Укртелекому».

Як повідомляв УНІАН, 22 червня п.р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ухвалила рішення про затвердження нових Граничних тарифів на послуги фіксованого зв'язку в два етапи з 01.07.2012 р. і з 1 листопада 2012 року.

Зокрема, за користування основним телефонним апаратом для населення в сільській місцевості щомісячна абонплата з 1 листопада 2012 року зросла на 10% (з 14,88 до 16,38 грн. без ПДВ без почасової оплати і з 13,02 до 14,32 грн. без ПДВ з почасовою оплатою). Раніше, в липні 2012 року абонплату для населення в сільській місцевості також було піднято на 10%.

У НКРЗІ обгрунтовують ухвалене рішення тим, що сьогодні тарифи на окремі послуги «нижчі за собівартість і покриваються за рахунок рентабельніших сегментів ринку». Це, за даними комісії, обумовлено, насамперед, впливом зовнішніх чинників, таких як збільшення цін на енергоносії, пально-мастильні матеріали тощо. У НКРЗІ вважають, що поступове наближення тарифів до собівартості дасть змогу хоч частково зняти важелі, які стримують розвиток галузі в цілому, що, зокрема, стосується розвитку телекомунікаційної мережі в сільській місцевості, яка й досі залишається дотаційною.

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УНІАН