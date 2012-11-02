ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 листопада
Економічні матеріали
Українські ЗМІ
Видання «Дело» подає матеріал «На електроенергії Україна зможе заробити $550 млн», у якому пише: Експорт української електроенергії зростає щогодини. Експерти відзначають, що його позитивна динаміка збережеться до кінця року, а заробити ми на цьому зможемо приблизно $550 млн...
http://delo.ua/ukraine/na-elektroenergii-ukraina-smozhet-zarabotat-550-mln-188902/
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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «З цього приводу є побоювання» пише: Стан системи державних фінансів стає дедалі небезпечним. Ключовий індикатор платоспроможності уряду - обсяг вільних коштів на казначейському рахунку - впав до рекордно низького рівня - 1,7 млрд грн. Менше коштів у гривні в уряду було тільки на момент зміни влади на початку 2010 року. Експерти вбачають у цьому падінні ознаки появи у Мінфіну серйозних проблем з ліквідністю - в умовах охолодження економіки уряд незабаром може зіткнутися з неможливістю фінансування усіх видатків...
http://kommersant.ua/doc/2058393
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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Курсова паніка може "прикрити" обмінники» пише: Курсова паніка показала, що безліч обмінників тісно співпрацюють з «сірим» ринком. Принаймні, про це говорять експерти, коли коментують скачки валюти на готівковому ринку. І регулятор знову заговорив про їх «ліквідацію»...
http://economics.unian.net/ukr/detail/145507
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Російські ЗМІ
Видання «Известия» у публікації «Єдинорос хоче заборонити уряду купувати валюту» пише: Єдинорос Євген Федоров вніс поправки до законопроекту про бюджет на 2013-2015 роки, розгляд якого в другому читанні відбудеться в Держдумі в листопаді. Про це він повідомив «Известиям». Депутат пропонує прописати на законодавчому рівні заборону на придбання доларів і євро за рахунок бюджетних коштів. Єдинорос вважає, що ці кошти повинні піти на підтримку вітчизняної економіки - зокрема, банківської системи...
http://izvestia.ru/news/538923
(УНІАН)