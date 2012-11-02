Янукович схвалив вільну торгівлю між Україною та Чорногорією

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії”.

Про УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 жовтня.

Міжурядова угода про вільну торгівлю передбачає створення на базі стандартів Світової організації торгівлі зони вільної торгівлі між Україною та Чорногорією.

Ратифікація даної угоди спрямована на активізацію розвитку торгово-економічного співробітництва між Україною і Чорногорією, підвищення ефективності розвитку національної економіки та її інтеграцію у світове господарство.

Очікується, що після набуття чинності угоди позитивні результати будуть спостерігатися в таких секторах економіки, як сільське господарство, виробництво машин та устаткування, металургія, зокрема металообробка.

Серед головних позитивів угоди називається: збільшення експорту українських товарів і послуг на ринок Чорногорії, а також розширення ринків збуту продукції українських товаровиробників у Балканському регіоні, ефективне використання Україною транзитних переваг проходження потоків товарів і послуг з території Чорногорії.