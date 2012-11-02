Курс НБУ на 05.11.12
19:05, 02 листопада 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 05.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 2 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1027.1005 (на 2 листопада - 1037.0918) 10 RUR - 2.5470 (на 2 листопада - 2.5483)
Офіційний курс НБУ на 05.11.12
100 USD США - 799.3000 (на 2 листопада - 799.3000)
100 EUR - 1027.1005 (на 2 листопада - 1037.0918)
10 RUR - 2.5470 (на 2 листопада - 2.5483)
Облікові курси банківських металів на 05.11.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 136540.42 (на 2 листопада - 137739.37)
961 XAG 10 Срібло - 2551.37 (на 2 листопада - 2610.51)
962 XPT 10 Платина - 124291.15 (на 2 листопада - 125729.89)
964 XPD 10 Паладій - 48597.44 (на 2 листопада - 49156.95)
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