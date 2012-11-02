Курс НБУ на 05.11.12

Офіційний курс НБУ на 05.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 2 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1027.1005 (на 2 листопада - 1037.0918) 10 RUR - 2.5470 (на 2 листопада - 2.5483)

Офіційний курс НБУ на 05.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 2 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1027.1005 (на 2 листопада - 1037.0918) 10 RUR - 2.5470 (на 2 листопада - 2.5483) Облікові курси банківських металів на 05.11.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 136540.42 (на 2 листопада - 137739.37) 961 XAG 10 Срібло - 2551.37 (на 2 листопада - 2610.51) 962 XPT 10 Платина - 124291.15 (на 2 листопада - 125729.89) 964 XPD 10 Паладій - 48597.44 (на 2 листопада - 49156.95)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter