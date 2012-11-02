ТОП-10 (2 листопада)

Місія МВФ завершила роботу в Україні

МВФ має намір працювати з новим українським урядом

Мінфін у листопаді планує провести три аукціони з продажу ОВДП

Мінфін оголосив про проведення 6 листопада аукціон з продажу ОВДП

Польща підтвердила початок поставок німецького газу до України

Енергетична незалежність України від РФ коштуватиме 207 млрд дол.

Україна з нового року повернеться до «іменних» залізничних квитків

Середня зарплата в Україні зросла до 2975 грн

Держінвестицій оголосило два тендери на залучення кредиту для проекту «LNG-термінал»

Кабмін реорганізує держкомпанію «Автомобільні дороги України»

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Місія МВФ завершила роботу в Україні

Технічна місія Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 2 листопада, завершила роботу в Україні, повідомили агентству УНІАН у представництві МВФ у Києві.

Детальнішої інформації про підсумки візиту в представництві не надали.

Нагадаємо, що технічна місія МВФ прибула до України 26 жовтня для обговорення урядових програм реформування фінансового сектора.

Під час візиту планувалося розглянути, зокрема, заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, покращення умов для банківського кредитування і пріоритетних напрямів реформ на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у своєму повідомленні від 1 листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначало, що у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку МВФ, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до зниження рейтингів.

2 листопада директор департаменту зовнішніх відносин МВФ Джері Райс під час брифінгу у Вашингтоні повідомив, що МВФ з нетерпінням чекає взаємодії з новим урядом України.

«Українська влада висловила інтерес до відновлення відносин з Фондом, але на яких умовах – поки що не обговорювалося. Об'єктивно, в Україні тільки що відбулися вибори, і ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з новим урядом», - заявив Д.Райс.

Раніше українська влада заявляла, що вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було почато в 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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МВФ має намір працювати з новим українським урядом

Міжнародний валютний фонд (МВФ) із нетерпінням чекає на взаємодію з новим урядом України. Про це заявив директор департаменту зовнішніх відносин МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні.

«Українська влада висловила зацікавлення до відновлення відносин із Фондом, проте на яких умовах – поки що не обговорювалося. Об'єктивно, в Україні тільки-но пройшли вибори, і ми з нетерпінням чекаємо на взаємодію з новим урядом», - заявив Д.Райс.

Як повідомляв УНІАН, з 26 жовтня до 2 листопада в Україні працювала технічна місія МВФ. Мета візиту - оцінити заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрямки реформ на 2013 рік.

Раніше українська влада заявила, що вважає доцільним продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було розпочато в 2010 році. Нагадаємо, після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року виділили другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Водночас, на думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, у разі, якщо Україна в 2013 році не одержить кредитів від Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні.

Нагадаємо також, що за чинним українським законодавством оновлення складу Верховної Ради не передбачає автоматичної відставки членів Кабінету міністрів і призначення нового складу уряду.

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Мінфін у листопаді планує провести три аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в листопаді планує провести три аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у графіку розміщення ОВДП на листопад, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно із графіком, аукціони планується провести 6, 11 та 20 листопада. На аукціонах 6 і 11 листопада інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обороту 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 20 листопада Мінфін планує продавати 2-річні ОВДП, номіновані в інвалюті.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому (у жовтні планувалося проведення тільки двох аукціонів - 16 і 23 жовтня) аукціоні з продажу ОВДП Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1,106 млрд грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. Станом на 2 листопада, обсяг ОВДП, які знаходилися в обороті, за сумою основного боргу становить 186,96 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 95,401 млрд грн, у власності банків - 75,31 млрд грн, нерезидентів - 6,036 млрд грн.

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Мінфін оголосив про проведення 6 листопада аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 6 листопада черговий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонує до продажу 5 - і 7-річні гривневі ОВДП.

Мінфін поки що не оприлюднив графік проведення ОВДП-аукціонів на листопад.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому аукціоні з продажу ОВДП Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1,106 млрд грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. Станом на 2 листопада, обсяг ОВДП, які знаходилися в обороті, за сумою основного боргу становить 186,96 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 95,401 млрд грн, банків - 75,31 млрд грн, нерезидентів - 6,036 млрд грн.

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Польща підтвердила початок поставок німецького газу до України

Варшава. Найбільша українська нафтогазова компанія "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року розпочала імпорт газу, що купується у трейдера німецької компанії RWE і поставляється в країну через Польщу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі польської компанії Gaz-System, яка відповідає за національну газотранспортну систему.

"Ми підтверджуємо початок поставок газу з Польщі до України через пункт "Хермановіце", згідно з підписаною угодою на транспортування газу", - відзначила компанія, відповідаючи на запит УНІАН.

Прес-служба повідомила, що підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

"Пункт виходу "Хермановіце" у напрямку України не діє за принципом віртуального реверсу і є фізичним пунктом виходу, розрахунки за яким не впливають на реалізацію пункту входу "Дроздовіче", використовуваного для поставок газу з України до Польщі", - відзначили в Gaz-System.

Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року НАК "Нафтогаз України" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на поставки газу, не визначивши планованих об'ємів, які українська компанія могла б купити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляла, що «Нафтогаз» домовився з RWE про поставки в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в об'ємах імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в об'ємі від 5 до 20 млрд кубометрів рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні не вигідно купувати дорогий російський газ і вона готова шукати альтернативні російським джерела газу.

«Купуватимемо його там, де це можна, і не тому, що ми погано ставимося до Росії, а тому що нам це не вигідно. Я думаю, що наші партнери російські це добре розуміють. Коли вони все це зважать, і ми разом з ними тоді знайдемо рішення», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Поточного року Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд. куб. м минулого року і передбаченими контрактом 52 млрд куб. м.

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Енергетична незалежність України від РФ коштуватиме 207 млрд дол.

Варшава. Енергетична незалежність України від Російської Федерації коштуватиме 207 млрд дол. Українська держава зможе отримати енергетичну незалежність від нинішнього головного постачальника газу, російського "Газпрому", в 2030 році, якщо знайде джерело інвестицій у газову галузь на рівні близько 11,5 млрд дол. на рік.

Про це пише в п'ятницю польська Dziennik Gazeta Prawna (DGP) з посиланням на рапорт Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

«В України є шанс на енергетичну незалежність і відмову від імпорту російського газу до 2030 року. Якщо знайде на цю мету 207 млрд доларів, тобто більше, ніж річний ВВП країни (165 млрд доларів). Такі висновки можна зробити на підставі останнього рапорту IEA", - пише газета.

Видання зазначає, що високі ціни енергоносіїв є найбільшою проблемою платіжного балансу країни і змушують владу до "енергетичної революції", зазначивши, що щорічно Україна платить за рахунками за російський газ понад 12 млрд дол.

DGP звернула увагу на низьку енергоефективність української економіки з показником 1,45 у порівнянні з 0,8 у сусідній Росії і 0,3-0,4 у країнах в Євросоюзу.

Газета наводить розрахунки компанії System Capital Management, згідно з якими, збільшення енергоефективності до європейського рівня дозволило б скоротити споживання газу на 34 млрд кубометрів на рік.

"За оцінками IEA, зі щорічними інвестиціями у видобувний сектор на рівні 3-4 млрд дол. Київ може збільшити власне виробництво з нинішніх 20 до навіть 70 млрд куб. м у 2030 році", - відзначило DGP.

Видання також цитує оцінки українського Центру Разумкова, згідно з якими, за найоптимістичнішими результатами, за 18 років Київ щорічно потребуватиме російського газу в обсязі від 5 до 10 млрд кубометрів.

Українські аналітики також відзначають, що влада може знайти тільки четверту частину необхідних інвестицій, сподіваючись, що решту нададуть працюючі в країні міжнародні енергетичні гіганти - Exxon Mobil або Shell.

Як повідомляв УНІАН, влада України, більше двох років безуспішно намагається домовиться з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений в країну газ, пробує також знизити свою залежність через низку проектів щодо диверсифікації поставок "блакитного палива". Серед них будівництво на Чорному морі терміналу LNG, збільшення внутрішнього видобутку та купівля газу в інших постачальників.

Довідка УНІАН. Україна, яка залишається одним з найбільших споживачів російського газу, з початку року оголосила про намір знизити його покупку до 27 млрд куб. м газу з 40 млрд куб. м в минулому році, що також на 25 млрд куб. м менше, ніж передбачено підписаним у 2009 році десятирічним газовим контрактом.

Українська влада пояснює скорочення закупівель невиправдано високою ціною російського палива для українців, яке обходиться країні дорожче, ніж більшості клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі.

Згідно з контрактом, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому - 425 доларів, у третьому - 426 доларів , в четвертому очікується 432 долара.

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Україна з нового року повернеться до «іменних» залізничних квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з нового року повернеться до практики продажу іменних залізничних квитків з метою попередження спекуляцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури із посиланням на міністра Бориса Колеснікова.

За словами Б.Колеснікова, «Укрзалізниця» та Мінінфраструктури отримують тисячі листів від пасажирів, які просять повернути практику продажу іменних квитків.

Також у повідомленні прес-служби наголошується, що нерідкі випадки спекуляцій зі сторони самих працівників залізниці - касирів і провідників. «Ми перевірили один поїзд, і з 120 пасажирів 90 були без квитків. Залізниця працює для пасажирів, тому ніяких спекуляцій бути не може. Це головне», - цитує Б.Колеснікова прес-служба Мінінфраструктури.

Згідно із повідомленням, купити квиток на поїзд можна буде за наявності документа, що засвідчує особу - паспорта (внутрішнього або закордонного), водійського посвідчення, військового або студентського квитка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або іншими документами, що засвідчують особу, у листопаді 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, до 20 грудня 2012 року «Укрзалізниця» планує ввести повноцінну систему продажу квитків через Інтернет з використанням QR-коду.

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Середня зарплата в Україні зросла до 2975 грн

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, організацій та установ у січні-вересні 2012 року становила 2975 грн, що на 15,7% більше в порівнянні з аналогічним показником 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, у промисловості зростання зарплат становило 12,9%, у будівництві - 12,5%, транспорті і зв'язку - 11,5%, у сфері освіти, культури і спорту, охорони здоров'я та соціальної допомоги - 22,6-24, 5%. У червні 2012 року зарплату в розмірі 3,5 тис. грн отримували понад 28% працівників. Кількість працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної, становить 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, найвищі зарплати у 2012 році зафіксовано в галузі авіатранспорту - у середньому 10 442 грн. Високоприбутковою також вважається фінансова діяльність (середня зарплата 5659 грн), галузь досліджень і розробок (3939 грн) і транспортна галузь (3939 грн). Найнижчі зарплати зафіксовані в рибному промислі - у середньому 1675 грн.

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Держінвестицій оголосило два тендери на залучення кредиту для проекту «LNG-термінал»

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) оголосило два тендери на залучення кредитних коштів у рамках проекту «LNG-термінал».

Про це йдеться в повідомленні агентства, опублікованому у «Віснику державних закупівель».

Розмір залучених кредитних коштів у тендерному повідомленні не вказується.

Дата розкриття конкурсних пропозицій - 3 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований на протязі 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

Намір стати одним з інвесторів будівництва терміналу висловлювала іспанська компанія Enagas (Іспанія) - лідер європейського ринку з транспортування газу.

Довідка УНІАН. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

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Кабмін реорганізує держкомпанію «Автомобільні дороги України»

Кабінет Міністрів України має намір провести реорганізацію публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» до кінця 2013 року.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ № 837-р «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування». Відповідальність за проведення реорганізації держкомпанії покладена на «Укравтодор» і Міністерство інфраструктури.

У рамках оновленого плану заходів упродовж 2012-2014 років планується підготувати механізм передачі доріг місцевого значення до сфери управління місцевих адміністрацій, удосконалити систему контролю технічного стану доріг та якості дорожніх робіт із визначенням нормативу витрат на утримання доріг, а також методики розрахунку витрат на дорожнє будівництво, реконструкцію та ремонт.

Згідно із розпорядженням Кабміну, до кінця 2012 року «Укравтодор» повинен сформувати інформаційно-аналітичну систему управління дорожнім господарством, а до кінця 2014 року - забезпечити підписання довгострокових контрактів на утримання доріг державного значення.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» здійснює функції господарського управління дорогами з 2002 року. Компанія була створена на виконання Указу президента України від 08.11.2001 № 1056 шляхом передачі майна дочірніх підприємств, що входили до складу Української державної корпорації будівництва, ремонту та утриманню автомобільних доріг. На сьогодні до складу держкомпанії «Автомобільні дороги України» входять 32 дочірніх підприємства, серед них облавтодори і підприємства «Екстрой», «Західдорвибухпром», «ШРБУ-1000». Щорічно вони виконують роботи загальною вартістю близько 4 млрд грн і ремонтують до 3 тис. км доріг. На балансі держкомпанії перебуває близько 14 тис. одиниць машин, механізмів та спеціальної техніки, необхідної для ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

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