Баланс тижня: Кремль знову незадоволений Україною, ВВП прямує до 0, квот на експорт зерна не буде

Безперечно, життя після виборів все-таки існує... Але яке? Поки що нічого не змінилося, тільки додалася поствиборна ейфорія: підраховують, хто, скільки, де?

Усі економічні події першого тижня після виборів відійшли на другий план і, буцім-то, жили у віртуальній реальності. «Підвішені» проблеми і далі висять. Досі невідомо, коли і яким чином буде змінено склад уряду, а тим часом негативні економічні прогнози продовжують підтверджуватися даними статистики. Газова проблема і далі вирішується скороченням обсягів його імпорту.

Вибори можуть "перетасувати" Кабмін

За підсумком парламентських виборів усі 8 членів Кабінету Міністрів, які балотувалися у народні депутати, хто за списком Партії регіонів, хто за мажоритарними округами, проходять до Верховної Ради. Проте, досі ніхто з них не дав остаточної відповіді на питання, чи мінятиме він місце роботи.

І якщо з великою часткою ймовірності можна припустити, що мажоритарники - міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко та міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога зроблять вибір на користь депутатства, то з кандидатами за партійним списком від ПР поки що не ясно.

"Списковими" кандидатами від "регіонів" є: прем'єр-міністр Микола Азаров, віце-прем'єри: Борис Колесніков, Сергій Тігіпко, а також міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.

З цього списку поки що лише Тігіпко перед виборами дав зрозуміти, що йому було б цікаво попрацювати головою ВР. «Якщо буде якась підтримка партії в цьому відношенні (призначити С.Тігіпка головою ВР), то і це може бути... Насправді, сам по собі депутатський мандат мені не дуже потрібен», - сказав віце-прем'єр 21 жовтня.

Але одразу після виборів, на брифінгу 28 жовтня лідер фракції ПР Олександр Єфремов дав зрозуміти, що наразі говорити про кандидатури на пост спікера рано. «Хто це буде, чи Сергій Леонідович (Тігіпко), а я не чув його заяви, що він виявляє бажання, або хтось інший, це визначиться у форматі співробітництва в рамках більшості», - сказав Єфремов. Доля решти міністрів визначиться також після формування більшості в парламенті. Що ж стосується прем'єр-міністра, то виходячи із заяви того ж Єфремова, не виключено, що питання про зміну прем'єра може виникнути після остаточного формування нового складу ВР.

«Як на мене, на початку комплектування Верховної Ради це питання (зміни голови уряду) порушуватися не буде. Це мої відчуття. А далі, час покаже», - сказав Єфремов у коментарі УНІАН.

Час, який «покаже», на думку багатьох спостерігачів, може настати ближче до нового року, а може бути і на початку 2013-го. Якщо говорити про приводи для відставки Азарова, то зрив газових переговорів, про що писалося у ЗМІ, навряд чи ним стане. По-перше, ще незрозуміло, до чого приведуть ці переговори, оскільки вони будуть продовжені в листопаді. По-друге, газова тема між Україною і Росією обговорюється на рівні президентів, і дорікати прем'єрам за невдачі або навпаки, хвалити за просування, було б, щонайменше, дивно. Це раніше, коли Володимир Путін був главою уряду РФ, газова тема обговорювалася прем'єрами. Зараз все повернулося на вихідну позицію: питання газу - питання Президентів. В принципі, газовою темою по суті у двосторонніх відносинах займаються взагалі 4 людини: Президенти Віктор Янукович і Володимир Путін, глава Газпрому Олексій Міллер і міністр енергетики Юрій Бойко.

Приводом для зміни уряду, ймовірно, можуть стати економічні показники за підсумком 2013 року та результати проведення реформ, які вже не раз публічно критикував Янукович.

Негативні прогнози підтверджуються

Прогнози щодо уповільнення темпів зростання економіки підтвердив на минулому тижні Держстат.

Спад ВВП в третьому кварталі 2012 року, за оперативними даними, порівняно з третім кварталом 2011 року становить 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактора - 1,2%, повідомила Державна служба статистики 31 жовтня.

До речі, ці дані були оприлюднені не до 15 листопада, як передбачено графіком, а на 2 тижні раніше - 31 жовтня. Це може бути пов'язано в тим, що в Україні 2 жовтня завершилися консультації з робочою групою МВФ, в ході яких, за підсумками показників 9-ти місяців повинні були бути погоджені макропоказники і параметри проекту держбюджету 2013 року.

Дані щодо ВВП за підсумком 9 місяців Держстат не надає. Однак, як вдалося дізнатися у фахівців, за попередніми підрахунками у січні-вересні зростання ВВП в Україні сповільнилося до приблизно 1,3% (за даними НБУ - 1.5%). Ці підрахунки та дані Держстату дають підстави очікувати, що за підсумком року показник зростання ВВП буде в межах 0-1%.

Росії заважає участь України в Європейському енергетичному співтоваристві

Росія знову порушилала тему про те, що участь України в Європейському енергетичному співтоваристві перешкоджає створенню консорціуму з управління газотранспортною системою України. Про це журналістам заявив посол РФ Михайло Зурабов 28 жовтня.

Тут варто згадати, що це питання у двосторонньому діалозі порушувалося ще наприкінці 2011 року. Щоправда, тоді воно обговорювалося в робочому порядку під час візиту до Києва спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко, і інформація про це з'явилася в ЗМІ з помилки російського спікера.

Зараз тему порушив посол РФ, причому, підкреслив, що шляхом створення консорціуму Київ хоче домогтися зниження ціни на газ. «Якщо Україна хоче вирішити питання про вартість газу, використовуючи ідею створення газового консорціуму, то, вочевидь, потрібно усунути ті перешкоди, які цьому заважатимуть... Створення такого консорціуму припускає врегулювання питання, пов'язаного з тими обмеженнями, які містяться у так званих другому і третьому енергопакетах, які не дають можливості «Газпрому» бути учасником цього газового консорціуму без якоїсь внутрішньої реструктуризації, що для російської сторони неприйнятно», - сказав Зурабов .

Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін під час зустрічі 15 жовтня зачіпали тему створення консорціуму, але жодних подробиць за результатами не було. Зараз Кремль, мабуть, вирішив перед продовженням газових переговорів, які після передвиборної паузи поновляться в листопаді, конкретизувати ситуацію. Мовляв, вихідна позиція така: ГТС, так чи інакше, має бути передана у власність Росії, а питання зниження ціни газу вирішене шляхом вступу до Митного союзу.

Ось власне і підтвердження по темі МС. «Можливо, знайдеться інша схема, при якій питання, що мають відношення до ціни на газ для України, можуть бути з урахуванням українських інтересів вирішені позитивно», - сказав Зурабов.

Квоти на експорт зерна - фальшива тривога

На минулому тижні Міністр агрополітики Микола Присяжнюк нарешті прояснив ситуацію щодо можливості обмеження експорту пшениці з України. Найближчим часом, а точніше з 15 листопада, як очікувалося раніше, квотування експорту не передбачається, і, можливо, введення обмежувальних заходів можна буде уникнути і в майбутньому. Зараз Мінагропрод разом із зернотрейдерами кожні 10 днів аналізують ситуацію на внутрішньому і зовнішніх ринках зерна, для того, аби уникнути загрози його дефіциту в Україні і проблем у експортерів з виконанням контрактів. Присяжнюк зазначив, що в поточному році попит на зерно збільшився і обсяг експорту на початок листопада більш ніж удвічі перевищив аналогічний показник минулого року. На початок листопада майже весь експортний потенціал пшениці, а це 5,5 млн тонн, вже законтрактований, 4,08 млн тонн вивезено з країни.

Водночас, за словами Присяжнюка, посів озимих пройшов у сприятливих умовах і є надія на добрий врожай, якщо звичайно зима буде сніжною і не сильно морозною. Перехідних запасів і обсягів зерна в Аграрному фонді достатньо, щоб забезпечити стабільні ціни на хліб і уникнути дефіциту. «Трейдери не хвилюються, ми не хвилюємося. Ми спокійні на сьогоднішній день і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках. Жодних непередбачуваних дій ми не очікуємо», - сказав Присяжнюк 1 листопада.

Таким чином, можна зробити висновок, що уряд все ж таки зможе, як обіцяв раніше прем'єр Микола Азаров, не вводити обмеження на експорт, можливо трохи збільшивши експортний потенціал і домовившись з трейдерами знизити активність у плані підписання нових експортних контрактів.

Юрій Ходжаян (УНІАН)