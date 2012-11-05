ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «МВС почало облави на тіньові обмінні пункти» пише: Держслужба боротьби з економічною злочинністю виявила і припинила роботу 23 пунктів обміну валюти, що працювали без дозволу...

http://delo.ua/finance/mvd-nachalo-oblavy-na-tenevye-obmennye-punkty-189002/

* * *

Видання «Дело» в публікації «Зарплати в Києві - Москва і Астана далеко попереду» пише: середня заробітна плата в Києві втричі відстає від московської і вдвічі - від зарплати жителя Астани...

http://delo.ua/education/zarplaty-v-kieve-moskva-i-astana-daleko-vperedi-189016/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна дізналася ціну незалежності», у якому пише: відмова від російського газу обійшлася б Україні в 207 млрд дол., підрахували в Міжнародному енергетичному агентстві. Це вдвічі перевищує суму, заплановану урядом для диверсифікації постачань палива, і такі інвестиції Україні не під силу, упевнені експерти. На їхню думку, країна буде поступово відмовлятися від російського палива за рахунок закупівель газу в ЄС, збільшення власного видобутку та скорочення споживання...

http://www.kommersant.ua/doc/2060606

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривня збавляє відсотки», у якому пише: паніка на міжбанківському ринку припинилася - гривня, яку ще у вівторок банки готові були позичати всього на день під 50% річних, уже в четвер коштувала менше 20%. Ліквідність, що за короткий час підскочила завдяки Нацбанку і Мінфіну на кілька мільярдів гривень, послабила дефіцит національної валюти і відразу почала тиснути на валютний ринок. У п'ятницю на міжбанку долар перевищив позначку 8,2 грн, а дрібні банки навіть спекулювали виставленими котируваннями по 8,3 грн.

http://www.kommersant.ua/doc/2060596

* * *

«Сегодня» у публікації «Доходи українців можуть переглянути, але курс гривні обіцяють стабільний» пише: бюджет на 2013 рік старий парламент ухвалить вже в грудні. Видання розбиралося, яким може бути новий кошторис країни...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-budet-s-byudzhetom-2013.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «До України повернулися ігрові автомати» пише: з'явилися нові клуби для любителів азарту - автомати стали лотереями...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukrainu-vernulis-igrovye-avtomaty.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: Кремль знову незадоволений Україною, ВВП прагне до 0, квот на експорт зерна не буде» пише: усі економічні події першого тижня після виборів відійшли на другий план і, буцім-то, жили у віртуальній реальності. «Підвішені» проблеми і далі висять. Досі невідомо, коли і яким чином буде змінено склад уряду, а тим часом негативні економічні прогнози продовжують підтверджуватися даними статистики...

http://economics.unian.net/ukr/detail/145681

* * *

Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Ринки перенесуть під дах у строк» пишуть: уряд РФ проти відстрочення переводу роздрібних ринків в капітальні будівлі...

http://izvestia.ru/news/538830

(УНІАН)