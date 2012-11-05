Анонс на 5 листопада

05.11.2012 Засідання Погоджувальної ради ВРУ Об'єднана опозиція проведе мітинг протесту біля ЦВК Презентація проекту "Менеждер з корпоративної соціальної відповідальності"

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ. * У Києві біля Центральної виборчої комісії Об'єднана опозиція проведе мітинг протесту проти фальсифікацій на виборах до Верховної Ради України. * Відбудеться презентація проекту - освітній бізнес-курс "Менеждер з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)", який запускає "Видавництво Економіка" разом із "Центром Розвитку КСВ". * * * Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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