Анонс на 5 листопада
10:29, 05 листопада 2012Різне
0
05.11.2012 Засідання Погоджувальної ради ВРУ Об'єднана опозиція проведе мітинг протесту біля ЦВК Презентація проекту "Менеждер з корпоративної соціальної відповідальності"
* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.
* У Києві біля Центральної виборчої комісії Об'єднана опозиція проведе мітинг протесту проти фальсифікацій на виборах до Верховної Ради України.
* Відбудеться презентація проекту - освітній бізнес-курс "Менеждер з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)", який запускає "Видавництво Економіка" разом із "Центром Розвитку КСВ".
* * *
Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter