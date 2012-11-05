Анонс на 6 листопада

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у презентації модернізованих вертольотів МІ-8МСБ та МІ-2МСБ Державного підприємства «Завод 410 цивільної авіації».

* Міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк відвідає Інститут садівництва Національної аграрної академії наук. У програмі: презентація стану виконання держпрограми підтримки садівництва в 2012 р., анонсування планів на 2013 рік, роз'яснення процедури отримання дотацій.

* Відбудеться офіційне відкриття VIII Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства - 2012», Х Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех - 2012», Х Міжнародного водного форуму «AQUA UKRAINE-2012» і II Спеціалізованої виставки «ЄвроБудЕкспо-2012». В урочистій церемонії відкриття візьме участь міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

* У рамках VIII Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства-2012» та X міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех-2012» львівський завод «Електронмаш» ПАТ «Концерн-Електрон», представить перший вітчизняний багатофункціональний автомобіль малої вантажопідйомності «Терен», аналогів якому на теренах СНД немає. Учасники: перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров, директор «Електронмашу» ПАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес та інші.

* Прес-конференція на тему: "Піратські авіахімобробки в сільському господарстві та їх наслідки". Учасники: Станіслав Котенко, керівник сільськогосподарського підприємства "ОЛСТАС-льон" в Чернігівській області; Микола Доля, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України; Алла Гринько, завідувач лабораторії аналітичної хімії відділу пестицидів і агрохімікатів Інституту екології і токсикології ім.Л.Медведя; Анатолій Горчинський, депутат Менської районного ради Чернігівської області; Олександр Чканов, фермер Менського району Чернігівської області.

* Відбудеться прес-ланч на тему: «Бюджет 2013 і тютюнові акцизи: які ставки потрібні, щоб знизити поширеність куріння і отримати до державного бюджету додаткові мільярди гривень?». Експерти проаналізують зареєстровані у Верховній Раді нові законопроекти про зміни ставок акцизу тютюнових виробів №10687, №10712 та №11285. Учасники: Костянтин Красовський, керівник відділу контролю над тютюном УІСД МОЗ України, експерт ВООЗ з оподаткування тютюнових виробів; Наталя Король, керівник відділу боротьби з неінфекційними захворюваннями, Бюро ВООЗ в Україні, Юрій Павленко, Уповноважений Президента України з прав дитини; Ганна Гопко, координатор Коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну»; Тетяна Андрєєва, директор проектів Інформаційного центру з проблем алкоголю та наркотиків і ін

* Прес-конференція з нагоди старту нової всеукраїнської соціальної кампанії «Київстар» «За безпеку дітей в Інтернеті». Буде презентовано новий соціальний сервіс від «Київстар» «Батьківський контроль». Єдине технічне рішення, розроблене «Київстар» спільно з «Майкрософт», забезпечує комплексний захист користувачів «Домашнього інтернету» від онлайн-загроз. Учасники: Жанна Пархоменко, директор з корпоративних зв'язків «Київстар», Віталій Ворожбит, директор з розвитку бізнесу на масовому ринку «Київстар»; Ярина Ключковська, директор з корпоративних комунікацій та соціальних програм «Майкрософт Україна».

* Відбудеться відкриття відкриття V Міжнародної спеціалізованої виставки «Енергоефективність - 2012» та IV Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Виставку і форум відкриє голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола Пашкевич. У церемонії відкриття візьмуть участь: перший заст.голови КМДА Олександр Мазурчак; Надзвичайний і Повноважний посол ЄС Ян Томбінські та ін. Форум проходить за офіційної підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.

* Прес-конференція на тему: «Гостиний Двір виключили з реєстру пам'ятників на підставі невірної експертизи?». Учасники: Марина Соловйова, адвокат, голова ГО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива»; Ольга Рутковська, директор «УкрНДІпроектреставрація», Валерій Сопілка, член ІКОМОС, архітектор-містобудівник; Ігор Луценко, представник ГІ "Збережи старий Київ»; Валентина Шевченко, архітектор-реставратор, автор проекту Гостиного Двору (буде використаний відео-коментар). Запрошений представник департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України.

* 6-9 листопада відбудеться IХ Міжнародна виставка "АГРОФОРУМ - 2012". Організатор: ТОВ "Міжнародний виставковий центр", за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства України.

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