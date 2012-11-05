У Києві під час одержання хабара затримано посадовця митниці

Прокуратурою Оболонського району Києва спільно із співробітниками столичного СБУ під час одержання хабара затримано посадовця митного поста «Київ-спеціалізований» Київської регіональної митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району, посадовець отримав хабар у розмірі 6,6 тис. грн від свого підлеглого – головного інспектора цієї ж митниці.

У свою чергу інспектор, за даними прокуратури, вимагав та отримав вказані кошти від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за оформлення декларацій на отримання поштових посилок, щоб надалі передати гроші своєму керівнику.

Наразі триває огляд місця події та вирішується питання про порушення кримінальної справи, зазначили в прокуратурі.