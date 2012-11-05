Google звинуватили в підтримці Обами

Пошукова система Google по-різному враховує інтерес користувачів до Барака Обами і Мітта Ромні. Як показало дослідження The Wall Street Journal, для тих, хто шукав Обаму, персоналізуються результати пошуку по інших запитах, які ніяк не міняються, якщо користувач цікавився суперником діючого президента, повідомляє Lenta.ru.

Наприклад, якщо користувач, який користується персоналізованим пошуком Google, робить запит "Obama", то згодом додаткові посилання на сторінки зі згадками Обами включають в результати пошуку за запитами "Iran" (Іран), "Medicare" (Медікер - федеральна система медичного страхування літніх американців) і "gay marriage" (одностатеві шлюби). Використання ж запиту "Romney" аналогічного ефекту не дає.

Коментуючи таку "дискримінацію", в компанії Google заявили, що навмисно ніяких відмінностей в алгоритми обробки запитів про Ромні і Обаму не вносили. Імовірно, курйоз пояснюється тим, що користувачі частіше шукають згадки Обами в сполученні з зазначеними гострими темами зовнішньої і внутрішньої політики США.

Тим часом це вже не перший випадок, коли Google підозрюють в упередженому ставленні до президентських перегонів 2012 року. У жовтні виявилося, що фотографія Ромні видається в результаті пошуку картинок за запитом "completely wrong" (повністю невірно). Раніше ж, у 2011 році, Google довелося публічно заявити, що вона не укладала з Обамою угоду про ведення його рекламної кампанії.