У Польщі опублікований "список ганьби" політиків, які живуть за рахунок бюджету

Варшава. Польське видання Puls Biznesu опублікувало сьогодні список політиків правлячої у Польщі партії "Громадська платформа" (РО), які останні п'ять років, перебуваючи на різних посадах у державних компаніях і в органах влади, утримувалися за рахунок польських платників податків.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за оцінками видання, політики сформувала польський уряд в 2007 році партії "Громадська платформа" «поклали в свої кишені, своїх родичів і знайомих близько 50 млн євро».

Газета зазначає, що нинішній польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який зайняв цю посаду вдруге поспіль після успішних для РВ виборів у 2011 році, не виконав обіцянку, дану ще під час кампанії 2007 року.

"Функціонери" Громадської платформи», члени їх сімей та знайомі, які працювали за останні п'ять років в державних компаніях та органах влади, отримали з державної казни близько 200 млн злотих (1eur = 4,1 PLN)", - зазначило видання.

Puls Biznesu нагадує, що Д.Туск обіцяв не допустити входження функціонерів РВ та їх близьких в наглядові ради і поради директорів державних компаній і різного роду інститутів державної влади.

У «список ганьби», опублікований газетою, увійшло понад 400 осіб, серед яких 2 колишні міністри, 11 заступників міністрів і 11 екс-депутатів Сейму.