ТОП-10 (5 листопада)

Систему захисту прав споживачів на ринках фінпослуг реформують

Суд зобов'язав оприлюднити угоди про торгівлю "парниковими" квотами з Японією та Іспанією

Податкова та митниця спільно контролюватимуть імпорт

Зростання видобутку «Чорноморнафтогазу» дозволить заощадити Україні 50 млн дол.

Надходження до держбюджету за 10 місяців становили 73% від річного плану

Псевдочорнобильці отримали з держбюджету понад 63 млн грн

"Метінвест" призначив нового гендиректора Авдіївського коксохіму

Лише третина українців регулярно робить заощадження - НАБУ

Курс євро впав до двомісячного мінімуму

Австралійський суд визнав провину S&P в обмані інвесторів перед кризою

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Систему захисту прав споживачів на ринках фінпослуг реформують

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду 31 жовтня 2012 року.

Стратегія розроблена Робочою групою з питань підготовки пропозицій щодо напрямів та змісту реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та підвищення рівня фінансової обізнаності населення України, що була створена за ініціативою 19 громадських об’єднань та професійних асоціацій фінансових установ.

Стратегією пропонується включити норми щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг як невід’ємну частину до законодавчої та нормативної бази регулювання ринків фінансових послуг, підвищити рівень інформаційної прозорості та вимог щодо розкриття інформації на ринках фінансових послуг, створити ефективний та доступний механізм врегулювання спорів між постачальниками та споживачами фінасових послуг щодо захисту прав останніх, розширити доступ споживачів до фінансових послуг через забезпечення можливості вільного вибору тощо.

Прийняття Стратегії забезпечить реалізацію комплексу заходів, які приведуть до підвищення добробуту громадян за рахунок повноцінного, свідомого та обачливого використання можливостей, що пропонуються ринками фінансових послуг, знизити соціальне навантаження на державні фінанси в частині охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, а також сприятиме ліквідації проявів недобросовісної поведінки на ринках фінансових послуг в Україні щодо споживачів – фізичних осіб.

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Суд зобов'язав оприлюднити угоди про торгівлю "парниковими" квотами з Японією та Іспанією

Київський адміністративний суд зобов'язав Державне агентство з екологічних інвестицій (ДАЕІ) оприлюднити міжнародні угоди про торгівлю квотами на викиди парникових газів, підписані з Японією та Іспанією у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного екологічного центру України.

Як видно з повідомлення, ініціатором судового процесу виступив центр «Правова аналітика», експерти якого, посилаючись на норми міжнародного права та Закону України «Про інформацію», стверджують, що міжнародні угоди у сфері захисту довкілля є екологічною інформацією та не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Крім того, угоди про продаж квот передбачають залучення інвестицій для реалізації різних екологічних проектів.

У повідомленні також наводяться дані, згідно з якими Україна і Японія у рамках торгівлі квотами на викиди узгодили понад 500 екологічних проектів загальною вартістю 3,813 млрд грн.

«Водночас, усі проекти разом допомагають зменшити викиди в Україні тільки на 0,03%, що не виправдовує витрачених 3,8 млрд грн. Одна з причин, чому Україні не вдається досягти ефективних результатів у сфері впровадження проектів «зелених інвестицій», - непрозорість підписання договорів, вибору виконавців проектів та використання коштів», - йдеться у повідомленні Національного екологічного центру.

Нагадаємо, 18 березня 2009 року Україна підписала з Японією договір про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу. У жовтні 2011 року участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів було тимчасово призупинено. Минулого року, за підрахунками ООН, у світі було вироблено 30,8 млрд тонн вуглекислого газу та інших шкідливих речовин.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Державне агентство екологічних інвестицій України узгодило з Японією використання 3 млрд 813 грн зелених інвестицій на реалізацію низки проектів в Україні. Як заявляв тоді міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький, ці кошти передбачалося використовувати для реалізації понад 500 проектів у різних регіонах України. Серед них проекти, що стосуються капітального ремонту соціальних об'єктів (об'єкти визначала японська сторона), один із проектів передбачає реконструкцію шахти в Луганській області. Також є проект з реконструкції та розвитку МДЦ «Артек» (на суму 194 млн грн).

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Податкова та митниця спільно контролюватимуть імпорт

Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби при здійсненні контролю над імпортними операціями. Документ опубліковано на офіційному сайті Мінфіну.

Згідно з проектом наказу, Державній податковій службі та Державній митній службі пропонується в місячний термін розробити протокол обміну інформацією про імпортні операції, а також розробити систему оцінки ризиків при здійсненні імпортних операцій з можливістю ініціювати запити про підтвердження або спростування сумнівних даних і подальшою координацією спільних дій.

Обмін інформацією, як передбачається в проекті наказу Мінфіну, здійснюється на рівні Головного управління податкової міліції та митним органом, до компетенції якого входить контроль, координація й напрямок діяльності митних органів у сфері боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил.

Крім обміну загальною інформацією й оцінками ризиків, передбачається також спільне проведення митних оглядів, оглядів територій і приміщень складів тимчасового зберігання, направлення спільних запитів до компетентних органів інших держав, де зареєстровані відправники вантажів або здійснювалося митне оформлення товарів. Відповідальними за впровадження й використання пропонованої Мінфіном схеми спільної роботи призначено голів регіональних управлінь податкової міліції та керівників митних органів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Державні податкова та митна служби підписали угоду про інформаційне співробітництво для посилення боротьби з ухиленням від оподаткування підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). За словами голови ДПСУ Олександра Клименка, реалізація угоди дозволить лише цього року збільшити надходження від податкової служби на 1 млрд грн.

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Зростання видобутку «Чорноморнафтогазу» дозволить заощадити Україні 50 млн дол.

Застосування нових технологій у ремонті свердловинного фонду та введення в експлуатацію нової сучасної самопідйомної бурової установки (СПБУ) "Петро Годованець" дозволило збільшити видобуток природного газу Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» на шельфі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Загальний видобуток ДАТ за 10 місяців поточного року становив 947 мільйонів кубометрів природного газу. У порівнянні із січнем-жовтнем минулого року він зріс на 14,8%, або на 122 мільйони кубометрів, йдеться у повідомленні компанії.

За словами заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександра Кацуба, основний приріст отримано за рахунок активних робіт на шельфі: доулаштування Штормового і Архангельського родовищ, капітальний ремонт свердловин на Голіцинському родовищі, а також введення в дію нової СПБУ «Петро Годованець».

Зростання видобутку в 122 млн куб метрів газу рівноцінний економії понад 50 млн дол. шляхом заміщення імпортного природного газу, вартість якого сьогодні дорівнює 425 дол. за 1000 куб м. До того ж перша високотехнологічна СПБУ ("Петро Годованець" - ред.) розпочала роботу тільки 1 червня цього року, друга сучасна СПБУ ("Незалежність" - ред.) приступить до роботи в грудні.

"У результаті, видобуток газу в 2012 році планується на рівні 1,17 млрд кубометрів, а в наступному - уже 1,65 млрд кубометрів. Зростання у 500 мільйонів кубометрів, що становить чверть річного споживання газу в Криму, буде здійснюватися за рахунок продовження освоєння Одеського і Безіменного родовищ газу із використанням високотехнологічних СПБУ", - зазначив Олександр Кацуба.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

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Надходження до держбюджету за 10 місяців становили 73% від річного плану

Надходження до Державного бюджету України за підсумками січня-жовтня становили 273,4 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що становить 73% від планового показника в 373,960 млрд грн на весь 2012 рік. Це видно з даних, оприлюднених на сайті Державної казначейської служби України.

Доходи загального фонду держбюджету за десять місяців п.р. становили 230,6 млрд грн, що становить 71,6% від запланованого на 2012 рік показника в 322,227 млрд грн.

За інформацією Держказначейства, доходи держбюджету, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 8,5%, зокрема доходи загального фонду - на 8,9%.

До спеціального фонду державного бюджету України за січень-жовтень 2012 надійшло 42,8 млрд грн (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету) при річному плані 51,733 млрд грн.

За десять місяці 2012 року відшкодовано ПДВ на суму 39,6 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - 19,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати - 405,928 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 352,824 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,130 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Псевдочорнобильці отримали з держбюджету понад 63 млн грн

Фахівці Державної фінансової інспекції України провели ревізії в Пенсійному фонді України, в результаті яких з'ясувалося, що більше 63 млн грн пенсій та доплат до пенсій було виплачено людям, чий статус чорнобильців не підтверджений.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням, перевірки проводилися на підставі звернення Пенсійного фонду України, відповідно до звітності якого на 01.01.2012 загальна кількість постраждалих від Чорнобильської катастрофи становила 866 тис. осіб. Фахівці Держфінінспекції проконтролювали 98,3% від загальної кількості пенсійних справ «чорнобильців». У 1575 випадках статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи не був підтверджений. Найпоширенішими порушеннями є невідповідність медичної документації, використання рішень судів, що базуються на непідтвердженій інформації, надання статусу постраждалих громадянам, які фактично перебували за межами зони відчуження або взагалі за межами України.

Інформація про виявлені порушення направлена ​​до правоохоронних органів, порушено 161 кримінальну справу, 507 громадян позбавлені статусу чорнобильця на підставі рішень комісій зі спірних питань визначення статусу потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС при Міністерстві соціальної політики України, а також при місцевих облдержадміністраціях.

Як повідомляв УНІАН, президент ВГО «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв стверджував, що у 30% інвалідів-«чорнобильців» відсутні документи, що дають право на отримання «чорнобильської» пенсії. Водночас за останні роки в Україні з'явилося близько 4 тис. нових учасників ліквідації аварії, в основному в Київській області, що дає підстави говорити про зловживання. При цьому віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявляв, що категорія інвалідів-чорнобильців в Україні по соціальній лінії забезпечена порівняно добре.

У листопаді 2011 року «чорнобильці» провели акцію протесту біля будівлі уряду, вимагаю передбачити в держбюджеті на 2012 рік кошти на їх пенсії в повному обсязі, а також виконати рішення судів щодо законних виплат. В результаті Кабмін прийняв постанову «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 1210 від 23 листопада 2011 року), згідно з якою середній розмір пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становив: для інвалідів I групи - 5439,52 грн, II групи - 5128,73 грн, III групи - 3941,53 грн. Гарантовані мінімуми виплат для інвалідів-ліквідаторів склали: для інвалідів I групи - 2399,7 грн, II групи - 2147,1 грн, III групи - 1894,50 грн.

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"Метінвест" призначив нового гендиректора Авдіївського коксохіму

Генеральним директором Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) ​​з 5 листопада призначений Муса Магомедов, повідомляє прес-служба групи «Метінвест», в яку входить Авдіївський коксохім.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою «АКХЗ» 2 листопада 2012 року. Повноваження Геннадія Власова на посаді генерального директора припинені у зв'язку з виходом на пенсію.

У повідомленні наголошується, що М. Магомедов з 2005 року працював на керівних посадах «Запоріжкоксу», з 2009 року - на посаді генерального директора підприємства. 2 листопада поточного року наглядова рада ПАТ "Запоріжкокс" звільнила М.Магомедова з посади гендиректора підприємства за згодою сторін, доручивши виконувати ці обов'язки його першому заступнику з виробництва - головному інженерові Валерію Рубчевскому.

Довідка УНІАН. ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу Групи "Метінвест".

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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Лише третина українців регулярно робить заощадження - НАБУ

Лише третина українців намагається регулярно відкладати певну суму грошей, при цьому 41% громадян, що роблять заощадження, вкрай незадоволені сумою коштів, яку їм вдається відкласти, з них 64% відкладають менше 550 гривень на місяць, і тільки 5% - понад 1 100 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з посиланням на дослідження «Ставлення до заощаджень» («The savings behavior: country overview»), яке проводилося протягом серпня-вересня 2012 року за підтримки Erste Group. У його рамках було опитано 500 респондентів у віці від 15 років в українських містах з населенням понад 100 тисяч жителів.

Згідно з наданою інформацією, в середньому українець, який піклується про своє фінансове майбутнє, щомісяця відкладає 488 гривень.

Наші співвітчизники традиційно віддають перевагу готівці «під матрацом». Таких 51%.

Популярність банківських продуктів розподілилася так: 27% опитаних зберігають свої кошти на карткових рахунках, 17% - на депозитах і тільки 7% - на поточних рахунках.

За даними Національного банку України, обсяг депозитів громадян України з початку року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і станом на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість банківських заощаджень розміщені на депозитних рахунках строком від 1 до 2 років - 36,95%, на термін до 1 року припадає 33,72%, на депозитах «на вимогу» - 22,34%, на рахунках строком більше 2 років - 6,98%.

Цікаво, що 67% українців відкладають кошти на чорний день. 45% таким чином намагаються накопичити гроші на дорогі покупки або ремонт, 30% - на відпочинок, 22% - для майбутніх покупок, на які їм поки не вистачає коштів, 20% таким чином піклуються про пенсійне забезпечення, і тільки 8% заощаджують для інвестування у власний бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня за ініціативою Незалежної асоціації банків України та німецького банку розвитку KfW та за підтримки НБУ в Україні стартував Всесвітній день заощаджень, до якого приєдналися вже близько 20 банківських установ - членів НАБУ.

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Курс євро впав до двомісячного мінімуму

Падіння обмінного курсу євро щодо провідних світових валют майже до 2-місячного мінімуму відбулося сьогодні на фінансових ринках, повідомляє ІТАР-ТАСС. Згідно з повідомленням, за один євро в ЄС давали 1,281 долара.

Тим самим за сьогоднішню неповну торговельну сесію єдина європейська валюта втратила 0,42% вартості порівняно з американською.

"Зона євро ЄС залишається найбільш вразливим сектором світового фінансового ринку і перша випробовує на собі негативні наслідки нинішнього сплеску напруженості у світовій економіці, викликаного невизначеністю результатів призначених на найближчий вівторок президентських виборів в США, а також майбутньої передачею влади в Китаї, - зазначив один з представників лондонського Сіті. - На нинішнє падіння курсу євро вплинули і специфічні проблеми, пов'язані з єврозоною. Так, на поточному тижні парламент Греції голосує за новим пакету заходів жорсткої економії, а міністри фінансів єврозони приступили до переговорів за розміром бюджету ЄС на майбутнє семиріччя ".

"Криза єврозони знову повернувся в світову порядку денного", - зауважив співрозмовник кореспондента ІТАР-ТАСС.

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Австралійський суд визнав провину S&P в обмані інвесторів перед кризою

Федеральний суд Австралії визнав провину рейтингового агентства Standard & Poor's в обмані і введенні в оману інвесторів у 2006 році. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на рішення інстанції.

У жовтні минулого року дванадцять австралійських міст (ще один муніципалітет веде позов самостійно) подали до суду на S&P, стверджуючи, що агентство обдурило їх, надавши найвищий рейтинг "ААА" цінним паперам Constant Proportion Debt Obligation (CPDO), купленим у 2006 році.

Аналітики S&P запевняли, що ризик дефолту по цих облігаціях становить менше відсотка, однак через кілька місяців папери знецінилися на 90 відсотків, а влада втратила на своїх вкладеннях 16,6 мільйона доларів.

Суд визнав, що виставляння найвищого рейтингу облігаціям було оманливим. Суддя Джейн Джегот (Jayne Jagot) вирішила, що нідерландський банк ABN Amro, який організував випуск CPDO, був зацікавлений у такому рішенні S&P. Суд постановив, що загальний збиток австралійських міст від дій організаторів випуску облігацій та кредитного агентства становить понад 31 мільйона доларів. S&P заперечує свою провину; агентство пообіцяло оскаржити рішення.

Постанова австралійського суду стала першим визнанням провини рейтингового агентства в навмисно оманному виставленні надто високого рейтингу. Як зазначає The Financial Times, це стане відправною точкою для аналогічних судів у Європі і, зокрема, у Великобританії.

Дії агентств, які могли завищувати рейтинги цінних паперів, як передбачається, стали однією з причин фінансової кризи 2008 року, коли багато випусків облігацій з рейтингами "ААА" знецінилися в короткі терміни. У підсумку багато інвесторів втратили свої вкладення і збанкрутували.

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