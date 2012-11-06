Сьогодні США оберуть президента. Крім того, відбудуться вибори в конгрес

6 листопада у США відбудуться президентські вибори

Американські виборці сьогодні ухвалять рішення про те, хто з кандидатів у президенти - чинний глава держави, демократ Барак Обама, або екс-губернатор Массачусетсу, республіканець Мітт Ромні, - займе Білий дім на найближчі чотири роки, передає РІА «Новости».

Згідно з Конституцією США, "жодна особа, окрім громадянина за правом народження" не може бути обраною на посаду президента. Не може бути обрано на цю посаду особу, яка не досягла віку 35 років і що не прожила протягом 14 років у Сполучених Штатах.

Окрім президентських виборів, сьогодні у США пройдуть вибори до Конгресу, на яких американці оберуть повний склад палати представників і третину сенату, вибори губернаторів 11 штатів, а також референдум про державний статус американської території Пуерто-Ріко і референдуми з різних питань і законів.

Як очікується, у виборах візьмуть участь близько 90 з 330 мільйонів громадян США.

Президентські вибори проводяться в перший вівторок після першого понеділка листопада високосного року. Формально президент США обирається колегією виборників. У даний час до її складу входять 538 осіб. Кожний штат має в своєму розпорядженні кількість виборників, яка дорівнює кількості конгресменів і сенаторів у Конгресі США. Крім того, трьох виборників направляє на колегію Федеральний округ Колумбія. У перший понеділок після другої середи грудня того самого року виборники збираються в столицях своїх штатів, якщо тільки інше місце проведення голосування не визначене легіслатурами штатів. Як правило, вони голосують за кандидатів своєї партії. Випадки порушення цього правила украй виняткові.

Для перемоги кандидатам потрібно набрати більшість голосів виборників (270). У тому разі, якщо кандидати не наберуть більшості голосів виборників, застосовується екстраординарна процедура обрання президента, передбачена поправкою XII до Конституції США.

Згідно з поправкою XII до Конституції, президента обирає Палата представників Конгресу США з числа трьох кандидатів, які набрали найбільше число голосів.

В історії США екстраординарна процедура обрання президента застосовувалася у 1824 році.

Остання стадія президентських виборів - інавгурація. Новообраний президент вступає на посаду опівдні 20 січня наступного після проведення виборів року (поправка XX до Конституції).