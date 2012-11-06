Порошенко заявляє, що піде з міністерської посади у парламент

Міністр економіки Петро Порошенко, який виграв парламенські вибори у мажоритарному окрузі, заявляє, що піде працювати у Верховну Раду.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.

«Я, звичайно, буду в парламенті, бо я дуже шаную волевиявлення майже 74-х тисяч вінничан. Я пишаюсь, що я як самовисуванець набрав найбільшу кількість голосів, і перед кожним виборцем я відчуваю відповідальність», - наголосив П.Порошенко.

При цьому він зауважив, що не буде ні в більшості, ні в опозиції. «Я буду з Україною», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в окрузі № 12 (Вінниця) за мажоритарною системою переможцем на виборах став самовисуванець П.Порошенко – 71,52% голосів виборців.