Курс НБУ на 06.10.11

Офіційний курс НБУ на 06.10.11 100 USD США - 799.3000 (на 5 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1021.2656 (на 5 листопада - 1027.1005) 10 RUR - 2.5470 (на 5 листопада - 2.5470)

Офіційний курс НБУ на 06.10.11 100 USD США - 799.3000 (на 5 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1021.2656 (на 5 листопада - 1027.1005) 10 RUR - 2.5470 (на 5 листопада - 2.5470) Облікові курси банківських металів на 06.11.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 134202.47 (на 5 листопада - 136540.42) 961 XAG 10 Срібло - 2470.64 (на 5 листопада - 2551.37) 962 XPT 10 Платина - 123252.06 (на 5 листопада - 124291.15) 964 XPD 10 Паладій - 47798.14 (на 5 листопада - 49156.95).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter