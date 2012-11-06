ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «ТОП-5 «скорочуючихся» українських банків у 2012-му» пише: серед банків 1-ої і 2-ої групи протягом дев'яти місяців поточного року скоріше за все скорочувалися активи фінустанов з іноземним капіталом...

http://delo.ua/finance/top-5-sokraschajuschihsja-ukrainskih-bankov-v-2012-m-189120/

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«Дело» в публікації «В українців виходить відкладати не більше 500 гривень на місяць» пише: 76% українців вважають особисті заощадження «дуже важливими» і «скоріше важливими»...

http://delo.ua/finance/u-ukraincev-poluchaetsja-otkladyvat-ne-bolshe-500-griven-v-mesjac-189170/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дмитро Фірташ удобрює грунт», у якому пише: Дмитро Фірташ збільшив свої шанси на отримання контролю над "Сумихімпромом" - найбільшим в Україні заводом з виробництва фосфатних добрив. 5 листопада було оголошено про санацію підприємства, під час якої чотири з п'яти місць у комітеті кредиторів отримали компанії, афілійовані з бізнесменом. А для інших кредиторів місця в комітеті не знайшлося...

http://www.kommersant.ua/doc/2060991

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Конфлікти розвели по комісіям», у якому пише: після створення Митного союзу більшість повноважень із врегулювання постійно виникаючих конфліктів за участю українських підприємств перейшло до Євразійської економічної комісії, яка тепер встановлює єдині норми доступу іноземних товарів на ринки Росії, Білорусії і Казахстану. Це фактично позбавило українських виробників можливості вирішувати конфлікти на двосторонньому рівні - тепер частіше треба буде підключати наднаціональний орган Митного союзу, звертатися до арбітражу в рамках країни СНД чи навіть залучати фахівців СОТ...

http://www.kommersant.ua/doc/2060985

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«Сегодня» в публікації «Дешевий газ буде через 6 років» пише: Міжнародне енергетичне агентство підрахувало - щоб відмовитися від російського газу, Україні потрібно 18 років і 207 млрд дол. інвестицій...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Deshevyy-gaz-budet-cherez-6-let.html

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Також «Сегодня» в публікації «Обама VS Ромні: чого чекати Україні від нового президента США» пише: демократ Обама принесе світові війну, а перемога республіканця Ромні - підтримку української опозиції...

http://www.segodnya.ua/world/Obama-VS-Romni-chego-zhdat-Ukraine-ot-novogo-prezidenta-SSHA.html

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Росію можуть вигнати з Ради Європи через Міноборони» пишуть: чиновники відомства не виконали десятки рішень Європейського суду з прав людини, який зобов'язав Росію забезпечити військовослужбовців житлом...

http://izvestia.ru/news/539030

(УНІАН)