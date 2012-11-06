Путін змінив главу Міноборони Росії, де розгорівся корупційний скандал

Москва. Президент РФ Володимир Путін змінив главу Міністерства оборони Росії, де минулого тижня розгорівся корупційний скандал.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, В.Путін відправив у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова і призначив на цей пост Сергія Шойгу, який раніше займав посаду губернатора Московської області.

«Враховуючи обстановку, яка утворилася навколо Міністерства оборони, для того, щоб створити умови для об'єктивного розслідування усіх питань, які виникли у зв'язку із цим, мною прийнято рішення звільнити міністра оборони Сердюкова Анатолія Едуардовича від обійманої посади», - сказав В.Путін.

До того ж він зазначив, що за останні роки було зроблено чимало для розвитку Збройних сил Росії та підвищення соціальних стандартів військових.

Минулого тижня, Головне військове слідче управління Слідчого комітету РФ порушило п'ять кримінальних справ за фактами шахрайства при реалізації нерухомості, земельних ділянок і акцій, що належать ВАТ «Оборонсервіс», підконтрольного Міністерству оборони.

Попередній збиток від реалізації тільки восьми об'єктів нерухомості становив більше 3 млрд рублів.

У рамках кримінальної справи про шахрайство з державним майном Міноборони РФ затримано двох підозрюваних.