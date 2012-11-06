Матвєєв звільнений з посади заступника директора «Укрспецторгу»

Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 860 від 5 листопада 2012 звільнив Анатолія Матвєєва з посади заступника директора державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг».

Текст розпорядження оприлюднений на урядовому порталі.

Згідно з документом, А.Матвєєв звільнений у зв'язку з його заявою.

Довідка УНІАН. ДСП «Укрспецторг» створено в лютому 2009 року для продажу надлишкового військового майна. Підприємству надані повноваження з реалізації на внутрішньому ринку військового майна, придатного для подальшого використання, але такого, що не застосовується у повсюдній діяльності військ, та надлишкового військового майна.

Кабінет міністрів постановою № 888 від 1 жовтня п.р. виділив 5 млн грн для формування статутного капіталу підприємства «Укрспецторг».

З 6 серпня 2012 посаду директора ДСП «Укрспецторг» займає Анатолій Петренко.