Президентські вибори в США можуть не закінчитися підрахунком голосів

У вівторок, 6 листопада, десятки мільйонів американців вирішують, чи переобрати їм чинного президента, демократа Барака Обаму, чи обрати нового лідера - республіканця Мітта Ромні. Останні опитування показують, що суперники йдуть практично нарівні, передає ВВС.

Голосування почалося в штатах на Східному узбережжі США, де до півночі за лондонським часом (2 година ночі за київським часом) стануть відомі результати. У невеликому селі Діксілл Нотч у Нью-Гемпширі після опівночі вже були підраховані перші підсумки. Обама і Ромні отримали по 5 голосів кожен.

Вибори повинні поставити крапку в жорсткому протистоянні демократа Обами і республіканця Ромні. Кампанія почалася два роки тому і коштувала понад 2 млрд доларів.

За даними опитувань, президент Обама з мінімальною перевагою обходить по популярності республіканця в ключових штатах.

30 мільйонів виборців вже проголосували або достроково, або за відкріпними посвідченнями, що передбачено законодавством більше 30 штатів.

Президент Обама вже проголосував у Чикаго, який вважає своїм рідним містом. Таким чином він став першим в історії США кандидатом в президенти, що проголосував достроково. Очікується, що Мітт Ромні проголосує в Бельмонті, штат Массачусетс.

Результат голосування буде вирішено колегією виборців. Кожен штат представляють виборщики, число яких пропорційне кількості мешканців. Кандидат, який отримує 270 голосів, стає господарем Білого дому.

Деякі експерти побоюються, що підрахунком голосів на президентських виборах в Огайо справа не закінчиться. Почнуться судові позови, і результат виборів буде вирішуватися в судах.

Очікується, що у вівторок Мітт Ромні зробить останній ривок в штаті Огайо, виступаючи в Піттсбурзі, Пенсільванії і Клівленді. Вечір і ніч він проведе в Бостоні.

Обама проведе ніч на середу в своєму в штабі в Чикаго.

Крім того, в деяких штатах у вівторок, 6 листопада, у низці штатів також проходять вибори губернаторів. Крім того, склад американського сенату повинен оновитися на третину, палата представників оновиться повністю.

Очікується, що контроль в палаті представників утримають республіканці, в той час як в сенаті знову домінуватимуть демократи.